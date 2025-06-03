Генерал-лейтенант із відзнакою За відвагу: що відомо про Василя Малюка

1 червня 2025 року було здійснено масштабну атаку на кілька аеродромів Російської Федерації. Спецоперацію під назвою “Павутина” провела Служба безпеки України під керівництвом генерала-лейтенанта Василя Малюка.

Що відомо про Василя Малюка та факти з біографії – далі у матеріалі Фактів ICTV.

Біографія Василя Малюка

Василь Малюк – український військовий, генерал-лейтенант, кандидат юридичних наук та учасник бойових дій.

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Народився він 28 лютого 1983 року в місті Коростишів Житомирської області. У 2005 році здобув вищу юридичну освіту в Національній академії СБУ за спеціальністю Правознавство.

З 2001 року Малюк розпочав свою військову службу в органах державної безпеки.

За час служби у регіональних управліннях СБУ Василь займав різні посади – від оперуповноваженого до заступника начальника управління — начальника відділу по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю.

У січні 2020 року почав працювати у Центральному управлінні Служби безпеки України на посаді першого заступника начальника Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ.

У березні 2022 року був призначений першим заступником голови Служби безпеки України – начальником Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління СБУ.

16 лютого 2022 року, розпорядженням прем’єр-міністра України, був призначений заступником міністра внутрішніх справ. Проте попрацював на цій посаді менше ніж місяць.

3 березня 2022 року указом президента він знову призначений першим заступником голови Служби безпеки України.

Малюк має ряд відомчих відзнак і заохочень – нагороджений нагрудними знаками СБУ За відвагу та За доблесть.

За доблесть і самовідданість, виявлені при виконанні службового обов’язку, нагороджений відзнакою Служби безпеки України Вогнепальна зброя.

25 березня 2022 року Малюк отримав звання бригадного генерала, 1 грудня 2022 року — генерал-майора, а 6 січня 2024 року його було підвищено до генерал-лейтенанта.

З лютого 2023 року обіймає посаду Голови СБУ. Учасник бойових дій, кандидат юридичних наук.

Отримав звання Героя України 8 травня 2025 року.

Очолював легендарну спецоперацію “Павутина”, у результаті якої було знищено або пошкоджено 41 стратегічний російський літак — носій крилатих ракет, які застосовувалися проти України. Загальні збитки РФ оцінюються в 7 мільярдів доларів. Ця операція стала найбільшою за обсягом втрат стратегічної російської авіації в сучасній історії та завдала найбільших одноразових збитків Росії.

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