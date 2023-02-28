У Дніпрі викрили 16-річного адміністратора Telegram-каналу ПВК Редан – Нацполіція

Лютий, 28 в 21:15

У Дніпрі викрили адміністратора одного з пропагандистських Telegram-каналів нового молодіжного руху, ймовірно, ПВК Редан, створеного для дестабілізації ситуації в Україні.

Про це повідомляє Національна поліція України. Відомо, що ним виявився 16-річний житель Дніпра. Наразі онлайн-ресурс вже заблоковано.

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За словами хлопця, канал був створений для отримання заробітку від реклами, тому для популяризації ресурсу він використав назву нового молодіжного руху.

Бронювання реклами коштувало $10. З неповнолітнім хлопцем та його батьками тепер спілкуються правоохоронці.

За даними українських ЗМІ, хлопець використав для Telegram-каналу назву нового молодіжного руху ПКВ Редан, який, за інформацією Нацполіції, штучно створила Росія для дестабілізації ситуації в Україні.