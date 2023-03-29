Март, 29 в 16:01

В четверг, 30 марта, в большинстве областей Украины осадки не ожидаются, лишь остатки атмосферного фронта обусловят мокрый снег в восточных регионах, прогнозирует синоптик Наталья Диденко.

— Антициклон с нежным именем Liliosa (Лилиоса) дает подзатыльники снежному циклону, выгонит его из Украины и даже кое-где посветит солнцем. Для моральной поддержки, — уточнила она.

По ее словам, ветер, который сегодня вызвал обесточивание потребителей в 12 областях, постепенно утихнет, хотя в центральных и восточных областях еще возможны порывы до 15-20 м/с.

В то же время будет еще холодно, и ближайшей ночью Диденко прогнозирует от 0 до -5, а местами — до -6 -9 градусов.

Сейчас смотрят

— Завтра в течение дня потеплеет до +4 +10 градусов, в западных областях — до +7 +12. Холоднее всего в восточной части Украины, где днем будет +1 +4 градуса, — добавила синоптик.

В Киеве завтра, по ее прогнозам, также будет еще холодно и солнечно: ночью -1 -4, днем +4 +7 градусов.

— В пятницу-субботу ощутимо потеплеет, однако не спешите прятать теплые вещи, потому что это скромное потепление — еще не окончательное, — подытожила Диденко.

Ранее Наталья Диденко говорила, что в ближайшие дни в Украине станет еще холоднее, а потепление придет в конце недели, то есть 1-2 апреля.