Березень, 29 в 16:01

У четвер, 30 березня, у більшості областей України опади не очікується, лише залишки атмосферного фронту зумовлять мокрий сніг у східних регіонах, прогнозує синоптик Наталя Діденко.

– Антициклон із ніжним ім’ям Liliosa (Ліліоса) надає потиличників сніговому циклону, вижене його з України і навіть подекуди посвітить сонцем. Для моральної підтримки, – уточнила вона.

За її словами, вітер, який сьогодні спричинив знеструмлення споживачів у 12 областях, поступово вщухне, хоча у центральних та східних областях ще можливі пориви до 15-20 м/с.

Водночас буде ще холодно, а найближчої ночі Діденко прогнозує від 0 до -5, місцями – до -6 -9 градусів.

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– Завтра протягом дня потеплішає до +4 +10 градусів, у західних областях – до + 7 +12. Найхолодніше у східній частині України, де вдень буде +1 +4 градуси, – додала синоптик.

У Києві завтра, за її прогнозами, також буде ще холодно та сонячно: вночі -1 -4, вдень +4 +7 градусів.

– У п’ятницю-суботу відчутно потепліє, проте не поспішайте ховати теплі речі, бо це скромне потепління – ще не остаточне, – підсумувала Діденко.

Раніше Наталя Діденко говорила, що у найближчі дні в Україні стане ще холодніше, а потепління прийде наприкінці тижня, тобто 1-2 квітня.