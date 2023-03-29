Нова форма для жінок-військових: у травні завершиться наступний етап тестування

Березень, 29 в 11:37

Вітчизняні виробники після завершення першого етапу тестування нових зразків жіночої форми запропонували варіанти конструктивних змін до чинної моделі костюму літнього польового з урахуванням особливостей анатомії жіночої фігури та показали чотири нових зразки літнього однострою на спільній нараді Центрального управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення ЗСУ.

За її результатами вирішено, що вони виготовлять нову партію для передання в підрозділи, випробування завершаться до кінця травня.

Наразі жінки-військові продовжують тестувати білизну, надану громадськими організаціями Forma two та Смілива Україна. Якщо вона отримає схвальні відгуки, Управління матзабезпечення до травня розробить відповідну технічну специфікацію МОУ.

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– Окрім зручної форми, ми також продовжуємо роботу щодо забезпечення наших захисниць бронежилетами з урахуванням антропологічних особливостей. Експериментальний зразок бронежилета для жінок вже розроблено, проведено низку робочих зустрічей із представниками потенційних виробників, які спроможні виготовляти бронежилет для захисниць, – заявив міністр оборони Олексій Резніков.

Українські жінки, які служать в армії, з липня 2022 року тестують зразки уніфікованої форми – штани, кітелі та тактичну білизну.

Зараз у ЗСУ служать 41 тис. жінок, ще близько 19 тис. – це цивільні працівниці, які забезпечують потреби армії. Безпосередньо у бойових діях бере участь близько 5 тис. жінок.