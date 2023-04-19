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Анастасия Кожушко, редактор ленты

Потерь.Нет: МВД Украины создало сайт для поиска погибших военных РФ

Потерь.Нет: МВД Украины создало сайт для поиска погибших военных РФ
Фото: УНИАН

Министерство внутренних дел Украины создало ресурс, где собрали подтвержденные из открытых источников данные об убитых в Украине российских военных, а также из самопровозглашенных “ДНР” и “ЛНР” и частных военных компаний.

Об этом в эфире национального телемарафона Единые новости сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Леонид Тимченко.

– МВД совместно с Нацполицией начало сбор информации о военных преступниках, совершивших преступления на территории Украины. Установлена информация о более 56 тыс. граждан РФ, а также представителей так называемых ДНР и ЛНР, которые заходили на территорию Украины с оружием в руках и погибли здесь, – сказал Тимченко.

По его словам, идея проекта возникла после того, как министр обороны РФ Сергей Шойгу в сентябре прошлого года озвучил потери России в количестве 5 937 человек, однако, по данным Генштаба ВСУ, потери оккупантов в то время уже составляли более 50 тыс. человек.

скриншот

Скриншот з сайту Потерь.Нет

Он отметил, что данные начали собирать из открытых источников. Этой деятельностью также активно занимаются волонтеры, Telegram-каналы, объективная картина потерь освещается в СМИ и социальных сетях.

– Поэтому было принято решение собирать эту информацию в одном месте для того, чтобы можно было убедиться в реальных потерях противника, которые есть на сегодня, – сказал заместитель министра.

Сайт называется – Потерь.Нет. Сейчас в его базе имена 56 827 российских военных, наемников и других участников вторжения в Украину.

По данным Генштаба Украины,  потери личного состава армии РФ на 420-е сутки полномасштабной войны достигли уже около 183 750.

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Армия России, Война в Украине, МВД, Россия, Україна
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