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Суспільство
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Потерь.Нет: МВС України створило сайт для пошуку загиблих військових РФ

Потерь.Нет: МВС України створило сайт для пошуку загиблих військових РФ
Фото: УНІАН

Міністерство внутрішніх справ України створило ресурс, де зібрали підтверджені з відкритих джерел дані щодо вбитих в Україні російських військових, а також з самопроголошених “ДНР” та “ЛНР” і приватних військових компаній.

Про це в ефірі національного телемарафону Єдині новини повідомив заступник міністра внутрішніх справ України Леонід Тимченко.

– МВС спільно з Нацполіцією започаткували збір інформації про воєнних злочинців, які скоїли злочини на території України. Встановлено інформацію про понад 56 тисяч громадян РФ, а також представників так званих ДНР і ЛНР, які заходили на територію України зі зброєю в руках та загинули тут, — сказав Тимченко.

За його словами ідея проєкт виникла після того, як міністр оборони РФ Сергій Шойгу у вересні минулого року озвучив втрати Росії у кількості 5 937 осіб, однак, за даними Генштабу ЗСУ,  втрати окупантів на той час вже становили понад 50 тис. осіб.

скриншот

Скриншот з сайту Потерь.Нет

Він зазначив, що дані почали збирати з відкритих джерел. Цією діяльністю також активно займаються волонтери, телеграм-канали, об’єктивна картина втрат висвітлюється у ЗМІ та соціальних мережах.

– Тому було прийнято рішення збирати цю інформацію в одному місці для того, щоб можна було пересвідчитися у реальних втратах противника, які є на сьогодні, — сказав заступник міністра.

Сайт називається – Потерь.Нет. Нині в його базі імена 56 827 російських військових, найманців та інших учасників вторгнення в Україну.

За даними Генштабу України втрати особового складу армії РФ на 420-ту добу повномасштабної війни сягнули вже близько 183 750.

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Армія Росії, Війна в Україні, МВС, Росія, Україна
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