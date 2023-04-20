Останнім часом українське суспільство збурили доволі таки непересічні події – побиття військових-строковиків їхніми командирами. І це на тлі того, що Україна відчайдушно бореться із зовнішнім ворогом.

Зрозуміло, що в сучасній армії такого взагалі не повинно бути.

Факти ICTV розбиралися, як протидіяти насиллю у війську та як солдати можуть себе захистити.

Гучні випадки насилля у війську

11 березня 2023 року в інтернеті з’явилося відео з побиттям строковика його командиром. Подія сталася на Житомирщині.

Командира розізлило те, що військовий був у стані алкогольного сп’яніння та начебто неналежно поводився. 16 березня молодшому лейтенанту правоохоронці повідомили про підозру в перевищенні службових повноважень, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 426-1 КК України).

Державне бюро розслідувань (ДБР) розслідує жорстоке побиття офіцером пораненого солдата у військовій частині на Волині. Сестра постраждалого про випадок розповіла в Facebook (наразі вона обмежила доступ до сторінки).

За словами жінки, причиною побиття було те, що її брат зайшов помитись не в ту кабіну. Вона розповіла, що офіцер збив із ніг її брата та почав бити ногами по голові. Через травми в чоловіка відмовили ноги, а на голові – величезна гематома.

19 квітня ДБР повідомило, що проводить розслідування за фактом перевищення повноважень (ч. 5 ст. 426-1 КК України).

18 квітня у соцмережах з’явилося відео, на якому офіцер побив строковика, при цьому ображав його лайкою. Керівництво розпочало службову перевірку.

У Західному територіальному управлінні Національної гвардії України наголосили, що в сучасній армії та у сталому суспільстві немає місця для приниження честі та гідності людини, зокрема військовослужбовця.

Так, 27 січня 2022 року о 03:40 ранку на території Південного машинобудівного заводу у Дніпрі солдат строкової служби Національної гвардії розстріляв із автомата караул військовослужбовців НГУ. Тоді п’ятеро людей загинули, ще п’ятеро дістали поранень.

Нападника Артема Рябчука затримали.

Адвокат Сергій Костира в коментарі Фактам ICTV наголошує, що таких фактів побиття, знущань з військових дуже багато, проте на загал виходять одиничні випадки.

За його словами, в українському війську досі існує кругова порука.

Наприклад, у разі подібного інциденту військовослужбовець має доповісти своєму безпосередньому керівнику – командиру відділення. Той вже розповідає командиру частини і так далі.

Здебільшого командир відділення поінформований про інцидент зі знущанням або побиттям. Він розуміє, якщо інформація витече, то на горіхи отримають усі – все керівництво. І саме з розуміння цього починається кругова порука – злочин намагаються приховати.

Сергій Костира заявляє, що знущання в армії – це один зі злочинів, які дуже складно довести.

– Тому що той, хто застосовував насилля або знав про нього спочатку, піде на гауптвахту і зрештою – у в’язницю. Тому щоб не сваритися зі своїми керівниками, вони скажуть, що нічого не бачили, що вони спали, нічого не чули. Таке небажання покарати винних максимально ускладнює доведення провини і покарання винного, – наголошує адвокат.

Як діяти в таких випадках?

Найліпше використовувати мобільні телефони, щоб безпосередньо зафільмувати злочин побиття чи знущання.

Далі військовий знаходить в інтернеті телефон довіри Державного бюро розслідувань чи електронну адресу ДБР і має написати детального листа з обставинами вчиненого проти нього злочину. Там потрібно вказати час і місце інциденту, назвати імена та звання тих, хто вчиняв неправомірні дії, описати все якомога детальніше.

Також військовий має зазначити, що готовий пройти перевірку на поліграфі.

У листі також треба написати наступне: Прошу внести інформацію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за даними фактами й розпочати розслідування.

– Лише так, коли інформація безпосередньо потрапляє до ДБР, чогось можна добитися. З військовослужбовцем конфіденційно зв’яжеться представник ДБР, вони проговорять ситуацію. Можливо, нададуть технічні засоби, які допоможуть зафіксувати насилля. І лише так це можна буде викрити, припинити. А особи, які вчинили ці злочини, відповідатимуть перед законом, – розповів Сергій Костира.

За словами адвоката, випадки побиття, психологічних знущань, позастатутних відносин, на жаль, постійно присутні у нашому війську. Такий собі радянський спадок, якого потрібно позбуватися.

Хоча присутній тут і людський фактор.

– Наприклад, когось у цивільному житті постійно ображали або він погано вчився в школі. А коли прийшов до армії та ще й отримав якогось молодшого сержанта, то починає зганяти зло на інших військових, – говорить Сергій Костира.

На думку адвоката, на місцях має проводитися методична робота. Потрібно кілька показових випадків доведення провини і отримання покарання.

Суспільству потрібно показати, що у війську з цим борються, бо Україна є правовою державою. Саме тому відповідальність для усіх має бути однаковою.

Чи бувають подібні інциденти в країнах НАТО?

За словами Сергія Костири, факти побиття чи позастатутних відносин в арміях країн НАТО – дуже рідкісне явище, там це надзвичайна подія. Такі випадки не приховують, їх ретельно розслідують і карають винних.

Адвокат наголошує, що армія має бути чесною – ніхто нікого не повинен прикривати.

Своєю чергою у ДБР просять військових негайно повідомляти про всі випадки нестатутних відносин. А також зазначають, що за таке вимагатимуть у суді суворого покарання, особливо в умовах воєнного стану.

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