У найстаршої матері України Підвербної забрали 12-річну доньку

Міська рада Чернігова ухвалила рішення негайно відібрати дитину у Валентини Підвербної, жінки, яка є найстаршою матір’ю України.

Таке рішення пов’язане із загрозою для життя дівчинки, про що на засіданні виконкому міськради заявив виконувач обов’язків міського голови Чернігова Олександр Ломако.

Причиною також називалося повідомлення від нібито доньки Валентини Підвербної, 12-річної Анни-Марії, яка заявила, що її мати знущається над нею як фізично, так і психологічно.

Серед знущань Анна-Марія вказувала на побої з боку матері, нанесення подряпин, крики, нецензурні вирази, цькування і заборони на гігієнічні процедури.

У ювенальній поліції відреагували на повідомлення і забрали дитину в лікарню.

Найстарша мати в Україні

Валентина Підвербна набула статусу найстарішої матері в Україні в лютому 2011 року, коли народила доньку завдяки штучному заплідненню.

– Коли я їхала, збирала, було 12 тисяч. А потім після 12 тисяч стало 25 тисяч. Сама відкладала. У мене села, городу, дачі немає. Я на картоплі з маслом сиділа, відкладала гроші, – розповідала тоді Валентина.

Згодом жінка почала уникати спілкування з пресою.

За словами начальниці міськуправління служби у справах дітей Чернігівської міськради Олени Зінченко, Підвербна та її донька постійно були під контролем служби, а зі школи були звернення щодо поведінки дівчинки.

– Ми весь час відстежували ситуацію з навчальним закладом, з лікарнями, як мати лікує дитину, були в неї вдома неодноразово, проводили обстеження. Загрози життю та здоров’ю дитини не було, – наводить повідомлення Зінченко Суспільне.

Перші скарги на насильство

З листопада 2022-го сім’я перебуває на обліку служби, оскільки ювенальна поліція склала на Валентину Підвербну два адміністративні протоколи. Один – за невиконання батьківських обов’язків, інший – за психологічне насильство. У січні цього року в Новозаводському суді Чернігова справу розглядали в закритому режимі. У березні суд закрив справу, оскільки не побачив у діях жінки складу правопорушення.

Уже 24 квітня 2023 року в Instagram з’явилися дописи від акаунта, який представляється донькою Валентини Підвербної Ганною-Марією, де стверджується, що мати знущається з неї. Також присутні фрази про те, що Підвербна хоче довести доньку до самогубства.

– Поліція негайно відреагувала на побачене і прибула на місце події разом із відповідними службами. Під час перевірки було встановлено, що дитина перебуває в неналежних санітарно-гігієнічних умовах і зазнає домашнього насильства. З боку матері відсутня належна турбота про розвиток дитини та її здоров’я, – каже речниця Нацполіції області Наталія Слабеняк.

У спілкуванні зі службами Анна-Марія підтвердила інформацію, яку писала в Instagram і попросила, щоб її забрали від матері.

– Дитина в розмові підтвердила те, що мати справді виконує такі дії, які їй не подобаються, і вона може вчинити самогубство. Це було при мамі у квартирі, при представниках, – каже Олена Зінченко.

Зінченко додала, що було ухвалено рішення, що дитину треба забирати, після чого було складено акт оцінки рівня безпеки, відповідно до якого дитину забрали і привезли в дитячу лікарню.

Що буде з дитиною?

За словами Олени Зінченко, під час огляду лікарі не виявили на тілі дівчинки слідів фізичного насильства, але вона все ж таки буде й надалі перебувати в лікарні.

Рішення виконкому про відібрання дитини має бути передано до суду, який вирішуватиме подальшу долю Анни-Марії.

Як пише Суспільне, якщо ухвалять рішення відібрати дитину від матері, то Анні-Марії буде встановлений статус дитини, позбавленої батьківського піклування, і вона може влаштовуватися під опіку, в прийомну сім’ю, дитячі будинки сімейного типу, інтернатні заклади, будь-яку форму виховання сімейного, крім усиновлення.

Також служба спостерігатиме за матір’ю дівчинки, чи буде вона цікавитися її долею. Свою позицію Валентина Підвербна може відстоювати в суді.

За словами прессекретаря Нацполіції області, на Валентину Підвербну склали два адмінпротоколи – за ч. 1 статті 184 (невиконання батьками обов’язків щодо виховання дітей) і за ч. 1 статті 173 з приміткою 2 (вчинення домашнього насильства) кодексу України про адміністративні правопорушення.

Фото: Зняток з відео / Суспільне Чернігів

Джерело : Суспільне

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