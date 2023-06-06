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Ольга Чайко, Журналистка Факты ICTV

Украина – страна героев, и надо это показывать. Журналистка Фактов ICTV рассказала о работе во время войны

День журналіста
Фото: Факты ICTV

Журналистика — это не просто работа. Это призвание. Призвание показывать и рассказывать правду, особенно во время войны. У журналистов свой фронт — информационный, ведь люди хотят слышать и хотят, чтобы их слышали.

Журналистка Фактов ICTV Ольга Чайко рассказала о работе во время войны, что было самым трудным, как вместе с людьми переживает их истории и как не дойти до психологического истощения.

Для Ольги война началась так же, как и для каждого украинца, — в 04:30 24 февраля. Почти сразу под окнами дома засуетились соседи — люди пытались в спешке выезжать, вывозить семьи.

Работа в начале войны

Муж Ольги тогда предложил ей поехать на телеканал, потому что там будет спокойнее. По дороге Ольга снимала на телефон людей в метро, на улицах, в общественном транспорте.

— На канале утром уже было много народу. Были эфиры, все хватались за работу, пытались быть полезными. Однако были проблемы с тем, чтобы выходить на улицы и снимать материал, потому что начались истории с ДРГ (диверсионно-разведывательные группы). Я снимала на телефон, мы боялись стоять с камерой, чтобы не подумали, что мы какая-то ДРГ, и нас не сняли снайперы, — вспоминает Ольга.

По ее словам, были и включения уже из полупустого Киева. В метро и на вокзалы тогда снимать не пускали.

Но через несколько дней все же удалось войти в ритм работы — начался всеукраинский телемарафон. Жить пришлось на канале — фактически туда переселиться.

Ольга рассказала, что живет в Киеве на левом берегу, и тогда очень боялась, что Россия ударит по мостам и она не сможет добраться до работы.

— Меня привез мой сын, и я так и осталась на канале. Ночевать приходилось в подвале. Как-то попросила у своей коллеги привезти мне какую-то футболку, чтобы было в чем спать… — вспоминает журналистка.

Украина – страна героев, и надо это показывать. Журналистка Фактов ICTV рассказала о работе во время войны

Снимать взрывы и прилеты тогда Генштаб уже запретил, поэтому основные сюжеты журналистов были о гуманитарной ситуации, о том, что происходит на вокзалах — как люди пытаются уехать.

Операторов на канале стало меньше, потому что многие из них вывозили свои семьи. Поэтому, как вспоминает Ольга, приходилось ходить пешком и снимать на телефон. Да и люди на камеру не очень-то хотели говорить.

Была интересная ситуация с хлебом. Как-то начали говорить, что в Киеве исчез хлеб. Но оказалось, что хлебозавод его выпекает и даже готов это показать. Однако просили это делать так, чтобы не указывать адрес завода, потому что от россиян могло “прилететь”.

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По словам Ольги, некоторые работники даже согласились, чтобы в сюжете показали их лица. Это был “хороший шок” — люди не боялись, что к ним могут прийти, потому что они общались с прессой.

Первый месяц работать журналистам приходилось в Киеве. В область как-то поехали коллеги Ольги — Олег Корниенко и Таня Наконечная. Но сюжета толком не получилось, поскольку начался очень сильный обстрел и команда просто не выключала камеру. Весь сюжет был из того, что видела их камера.

В Киевской области Ольге впервые удалось побывать в начале апреля, когда россияне бежали. Журналистка тогда поехала в Гостомель, где снимала захоронения мирных жителей. Там Ольга общалась с директором местной школы, сына которого убили. Говорит, слушать рассказ отца, который уже не мог выражать эмоций, было просто выше ее сил.

Украина – страна героев, и надо это показывать. Журналистка Фактов ICTV рассказала о работе во время войны

Ольга отмечает, что у журналистов должен быть холодный ум, ведь важно обществу донести информацию такой, какая она есть. Однако когда собственными глазами видишь ужасы войны, страдания, понимаешь, что ты обычный человек со всеми человеческими эмоциями, болью и переживаниями.

Как изменилась жизнь журналистов

За почти полтора года войны журналистская жизнь Ольги и ее коллег кардинально изменилась.

Сейчас уже герои сюжетов не боятся, чтобы их снимали — наоборот, они хотят выговориться. Они используют журналистов как психологов. Очень часто бывает, что приходится выключать камеру и просто выслушать человека.

До войны в случае какого-то чрезвычайного происшествия съемочная команда старалась первой добраться на место и показать, что произошло. С войной все изменилось — сейчас должна быть информационная тишина, чтобы не помогать врагу.

А работа в телемарафоне — это работа нон-стоп. Бывает так, что восемь часов просто не расслабляешься.

Украина – страна героев, и надо это показывать. Журналистка Фактов ICTV рассказала о работе во время войны

Как удержаться психологически от историй о человеческих трагедиях

По словам Ольги, во время журналистской работы очень помогает понимание, что “ты должен донести людям правдивую информацию”. Но бывает через два-три дня от историй “накрывает”.

Когда-то знакомый Ольги врач-онколог сказал, что не может всех пациентов жалеть, потому что так на всех не хватит, а ему нужно лечить людей. Так и здесь — тебе просто надо сделать свою работу, рассказывает журналистка.

Интересно, что с некоторыми героями сюжетов даже удается стать друзьями и поддерживать связь, потому что им также надо выговориться.

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Украина – страна героев, и надо это показывать. Журналистка Фактов ICTV рассказала о работе во время войны

Миссия журналиста во время войны

По словам Ольги Чайко, миссия украинских журналистов, работающих в реалиях войны, заключается в том, чтобы показать своему народу и миру правду об этой войне.

А еще миссия украинских журналистов — это настроить мозги наших людей, что мы народ Украины, а Украина — это главное.

— Для меня лично важно показать тех героев, которые пережили все эти ужасы, выжили, не сошли с ума, продолжают работать. Да и меня они вдохновляют. Украина — это страна героев, и мы должны это показывать, — рассказала Ольга.

Очень показательной чертой украинцев является то, что в этой ужасной борьбе с врагом наши люди себя находят: помогают друг другу, поддерживают, улыбаются.

Украина – страна героев, и надо это показывать. Журналистка Фактов ICTV рассказала о работе во время войны

Вообще наша Украина уникальна, потому что нас бомбят, а мы в некоторых аспектах живем лучше, чем на Западе. Например, по темпам цифровизации или производства технологий, подчеркивает Ольга Чайко.

Людям нужно, чтобы их слышали, отмечает журналистка. У нас очень много светлых людей, которые дают импульс Украине.

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Война в Украине, День журналіста, журналістика
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