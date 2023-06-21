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Анастасия Кожушко, редактор ленты

В ООН подсчитали, сколько в среднем украинцы провели без света из-за ракетных ударов РФ

В ООН подсчитали, сколько в среднем украинцы провели без света из-за ракетных ударов РФ
Фото: Pexels

С начала российских массированных обстрелов в октябре и до конца 2022 года украинцы в общей сложности пять недель сидели без электроэнергии.

Об этом говорится в отчете ООН, опубликованном 20 июня.

– Среднее украинское домохозяйство в целом должно было выдержать пять недель без электричества с 10 октября до конца декабря 2022 года, по оценкам на основе данных Укрэнерго, – говорится в отчете.

При этом в ООН считают, что способность к производству электроэнергии сократилась на 61% в течение года. Из общего количества 75 энергоблоков шесть были уничтожены, 16 повреждены, один находится под временным военным контролем РФ, а 22 не работали из-за материально-технических проблем с поставками газа или угля.

Кроме того, летняя ремонтная кампания энергоблоков может вызвать дефицит электричества в стране.

– Если несколько атомных электростанций, блоки станции (АЭС) не работают, в энергосистеме может возникнуть дефицит энергии, – считают эксперты.

Напомним, в Укрэнерго заявили, что первоочередная причина технического сбоя в работе оборудования, который привел к необходимости применения экстренных отключений в Киеве и области — это повреждение сетей в результате полугодовых массированных обстрелов россиян.

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Отключение электроэнергии, Война в Украине, электроэнергия, ООН, Ракетные удары России, Укренерго
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