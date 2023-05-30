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Общество
Юлия Соколова, редактор ленты

Доплаты военным, срочникам и курсантам: Рада поддержала новый законопроект

Доплаты военным, срочникам и курсантам: Рада поддержала новый законопроект

Во вторник, 30 мая, Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении законопроект о доплатах военнослужащим, срочникам и курсантам.

Об этом сообщил нардеп от Голоса Ярослав Железняк.

Инициаторами проекта закона №9342 стала группа народных депутатов от разных фракций. За основу документ поддержали 333 нардепа.

Эта законодательная инициатива предложена на замену заблокированной поправке к законопроекту №8312, которой предлагалось вернуть доплаты в 30 тыс. грн всем военнослужащим.

– Почему за основу? Потому что по факту было замечание, что сами выплаты военным не возвращаются. И еще дискуссии по установлению уровня выплат, – отметил Железняк.

Новым законопроектом №9342 предлагается установить:

  • Ежемесячное дополнительное вознаграждение военнослужащим в размере от 30 тыс. до 100 тыс. грн – пропорционально времени выполнения боевых (специальных) задач. Порядок, размеры и условия выплат будет определять Кабинет министров.
  • Ежемесячное дополнительное вознаграждение в 6 тыс. грн для военнослужащих срочной службы – пропорционально времени прохождения военной службы.
  • Ежемесячное вознаграждение в размере 6 тыс. грн для воинов, получивших ранения, контузии, увечия во время защиты Украины. Речь идет о защитниках, зачисленных в распоряжение соответствующего командира во время временной непригодности к военной службе, установленной военно-врачебной комиссией.
  • Ежемесячное вознаграждение в 2350 грн курсантам военных вузов – пропорционально времени обучения.

Кроме того, предлагается ввести вознаграждение для военных инструкторов в размере 10-30 тыс. грн в месяц (в зависимости от уровня, интенсивности и направлений подготовки).

Законопроект также содержит ряд норм, не связанных с финансовыми вопросами:

  • Предлагается не допускать к участию в боевых действиях мобилизованных военных, которые не прошли курс базовой военной подготовки.
  • Срок прохождения базовой военной подготовки не может быть меньше одного месяца для мобилизованных, ранее не проходивших службу в армии.
  • Во время военного положения военным могут предоставлять часть ежегодного основного отпуска продолжительностью 30 календарных дней и дополнительно 10 дней по семейным обстоятельствам (с сохранением денежного обеспечения).

Нардепы сократили подачу поправок к законопроекту до семи дней. Таким образом документ могут принять во втором чтении и в целом уже в течение июня.

Что происходило с доплатами военным

В феврале был изменен порядок выплат денежного вознаграждения военным: без доплат к зарплате остались те, кто не несет службу в зоне боевых действий, а также срочники и курсанты военных вузов, офицеры управлений и штабов. То есть речь идет о военных, находящихся в тылу.

10 апреля нардепы поддержали поправку к законопроекту №8312, которая возвращала доплату в 30 тыс. грн всем военнослужащим, работникам ГСЧС и полицейским, независимо от возложенных на них задач или районов прохождения службы.

Однако 11 апреля в Верховной Раде зарегистрировали проект постановления №8312-П, которое заблокировало подписание законопроекта №8312.

В начале мая министр обороны Алексей Резников, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, глава Службы безопасности Василий Малюк призвали парламент отложить решение о возвращении доплат в 30 тыс. грн всем военнослужащим.

Военное руководство предложило до конца мая наработать новый законопроект, который урегулировал бы вопрос оплаты труда военнослужащих. Верховная Рада поддержала эту инициативу.

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Источник: Telegram Ярослава Железняка

Фото: Сухопутные войска ВС Украины

Источник: Верховная Рада
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