Рішення про перейменування Запоріжжя має бути скасоване – Лісовий

Скандальна рекомендація Національної комісії зі стандартів державної мови щодо перейменування населених пунктів, зокрема, міста Запоріжжя має бути скасована.

Про це заявив міністр освіти та науки України Оксен Лісовий. За його словами, Нацкомісія вийшла за межі своїх повноважень, тому що питання заборони пропаганди російської політики в Україні покладено на інші органи, згідно з чинним законодавством.

Зокрема, функціями Нацкомісії є формування та оприлюднення переліку населених пунктів, назви яких потребують обов’язкового погодження зі стандартами державної мови, а також рекомендаціями про погодження назв таких сіл, селищ, міст зі стандартами державної мови.

– Виглядає, що члени комісії підійшли до розроблення рекомендацій дуже формально. Є у назві корінь красн- або черв-? Ок, перейменувати. А чи є там насправді історичний зв’язок із комуністами, ніхто не вивчав (власне, це не завдання комісії). Це рішення має бути скасовано і напрацьовано нове – компетентними та уповноваженими органами, – вважає український міністр.

Національна комісія зі стандартів державної мови наполягає на перейменуванні Запоріжжя. Місто внесли до переліку тих назв селищ та міст, що не відповідають лексичним нормам української мови. Загалом цей список налічує близько 1,4 тис. назв.

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