Переосмысление советского: в МОН рассказали, как планируют менять украинские школы

Уничтоженные или поврежденные украинские школы будут восстанавливаться с учетом переосмысления образовательного пространства, чтобы дети становились более уверенными, любознательными и открытыми.

Об этом сообщил министр образования и науки Оксен Лисовой на своей странице в Facebook.

Он добавил фотографию встречи и рассказал, что обсудил вопросы модернизации школ с министром цифровой трансформации Михаилом Федоровым, а также представителями бюро по трансформации городов Big City Lab и проектом Mariupol.Reborn.

— Наличие укрытий, современный дизайн и безбарьерное пространство — такой видим новую украинскую школу, — написал он.

По итогам обсуждений стороны подписали меморандум о создании концепции архитектурной трансформации школ.

— Задача — полное переосмысление советских школьных пространств. Заодно планируем запустить пилот для пяти школ в разных областях, которые будут реконструированы в соответствии с потребностями и требованиями новых реалий, — пояснил Лисовой.

По его словам, такое задание возможно выполнить, когда в школах будут реализованы такие условия, как свободный доступ к книгам, прозрачные двери в классах, спортивные площадки и открытое пространство, чтобы дети могли качественно проводить время.

— И положительно влияет как на детей, которые становятся более уверенными в себе, любознательными и открытыми, так и на общины в целом. Ведь школа — центр общества. Поэтому наша задача — максимально воспользоваться принципом build back better, — написал он.

Глава МОН заявил, что сегодня почти 3,5 тыс. учебных заведений пострадали в результате бомбардировок и обстрелов, из них 335 разрушены полностью.

— Российские подонки целенаправленно бьют по нашей образовательной инфраструктуре. Они уничтожают украинские школы, разграбляют, жгут учебники и очень быстро завозят свои на временно оккупированные территории. Враг делает это, потому что прекрасно понимает силу образования, которое использует как инкубатор для создания безвольных граждан. Наше же образование — это о свободе. И цель трансформации системы образования — поставить человека в центр внимания, его потребности и ценности. Современная образовательная среда — один из инструментов, — написал Оксен Лисовой.

В свою очередь в бюро Big City Lab добавили, что для того, чтобы в корне изменить сферу образования, реформа должна сопровождаться изменениями архитектурного пространства.

По их мнению, качественная образовательная среда должна базироваться на следующих принципах:

безопасность;

безбарьерность;

доступность для общества;

устойчивость;

человекоцентричность;

многофункциональность пространства.

По мнению директора Big City Lab Виктории Титовой, сегодня украинские школы не соответствуют современным требованиям, поскольку концепция образования изменилась, а образовательное пространство остается таким, “как в 19 веке”.

— Советские школы не только не приспособлены для детей — они для них не создавались. Школы проектировались как больницы или госпитали на случай, если начнется война. Оттуда, например, широкие коридоры: они создавались с расчетом для эвакуации на носилках, — объясняет она.

В процессе реформирования образования важно не только изменение программ и подходов в обучении, но и изменение образовательного пространства, добавила Титова.

Министр Лисовой добавил, что очень символично, что в проекте будет участвовать инициатива по возрождению Мариуполя Mariupol.Reborn.

Фото: Оксен Лісовий

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