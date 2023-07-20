Переосмислення радянського: в МОН розповіли, як планують змінювати українські школи

Знищені або пошкоджені українські школи будуть відбудовуватись з урахуванням переосмислення освітнього простору, щоб діти ставали більш впевненими, допитливими та відкритими.

Про це повідомив міністр освіти та науки Оксен Лісовий на своїй сторінці у Facebook.

Він додав світлину зустрічі та розповів, що обговорив питання модернізації шкіл з міністром цифрової трансформації Михайлом Федоровим, а також представниками бюро з трансформації міст Big City Lab та проєктом Mariupol.Reborn.

– Наявність укриттів, сучасний дизайн і безбар’єрний простір – такою бачимо нову українську школу, – написав він.

За підсумками обговорень сторони підписали меморандум про створення концепції архітектурної трансформації шкіл.

– Завдання – повне переосмислення “совєцьких” шкільних просторів. Заразом плануємо запустити пілот для п’яти шкіл у різних областях, які будуть реконструйовані відповідно до потреб та вимог нових реалій, – пояснив Лісовий.

За його словами, таке завдання можливо виконати, коли у школах будуть реалізовані такі умови, як вільний доступ до книжок, прозорі двері у класах, спортивні майданчики та відкритий простір, щоб діти могли якісно проводити час.

– І позитивно впливає як на дітей, які стають більш упевненими у собі, допитливими та відкритими, так і на громади загалом. Адже школа – центр громади. Тож наше завдання – максимально скористатися принципом build back better, – написав він.

Очільник МОН заявив, що сьогодні майже 3,5 тис. закладів освіти постраждали внаслідок бомбардувань та обстрілів, з них 335 зруйновані повністю.

– Російські покидьки цілеспрямовано б’ють по нашій освітній інфраструктурі. Вони знищують українські школи, розграбовують, палять підручники та дуже швидко завозять свої на тимчасово окуповані території. Ворог робить це, бо чудово розуміє силу освіти, яку використовує як інкубатор для створення безвольних громадян. Наша ж освіта – це про свободу. І мета трансформації системи освіти – поставити людину в центр уваги, її потреби та цінності. Сучасне освітнє середовище – один з інструментів, – написав Оксен Лісовий.

Своєю чергою, в бюро Big City Lab додали, що для того, щоб докорінно змінити сферу освіти, реформа має супроводжуватися змінами архітектурного простору.

На їхню думку, якісне освітнє середовище має базуватися на таких принципах:

безпека;

безбар’єрність;

доступність для громади;

стійкість;

людиноцентричність;

багатофункціональність простору.

На думку директорки Big City Lab Вікторії Тітової, сьогодні українські школи не відповідають сучасним вимогам, оскільки концепція освіти змінилась, а освітній простір залишається таким, “як у 19 столітті”.

– Радянські школи не лише не пристосовані для дітей — вони для них не створювалися. Школи проєктувалися як лікарні чи госпіталі на випадок, якщо почнеться війна. Звідти, наприклад, широкі коридори: вони створювалися з розрахунком для евакуації на ношах, – пояснює вона.

У процесі реформуванні освіти є важливою не лише зміна програм та підходів у навчанні, але й зміна освітнього простору, додала Тітова.

Міністр Лісовий додав, що дуже символічним є те, що у проєкті братиме участь ініціатива з відродження Маріуполя Mariupol.Reborn.

Фото: Оксен Лісовий

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