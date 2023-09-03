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Суспільство
Валентина Летяк, редакторка стрічки

Були факти: у лаврі після вторгнення могли перебувати російські агенти

Авраамій
Фото: ПЦУ

Після повномасштабного вторгнення на території Києво-Печерської лаври з’являлися дивні люди, які спілкувалися з духовенством і які цілком могли бути російськими агентами.

Про це розповів виконувач обов’язків намісника лаври архімандрит Авраамій в інтерв’ю Схемам (Радіо Свобода).

– Були факти, звичайно. Керівництво Московського патріархату про це замовчує. Але під час повномасштабного вторгнення на території лаври дуже часто можна було побачити людей, які дуже дивно поводилися й на богослужіннях, й на зустрічах, – підкреслив архімандрит Авраамій.

Він також припустив, що представники російських спецслужб працювали тут завжди, ще до великої війни.

За його словами, частина монахів УПЦ МП досі знаходиться на території лаври, незважаючи на розірвання договору оренди.

Архімандрит Авраамій (Лотиш) наприкінці березня перейшов з УПЦ МП до Православної церкви України , став виконувачем обов’язків намісника лаври та закликав братію перейти до ПЦУ і залишитися у Києво-Печерській лаврі.

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Війна в Україні, Києво-Печерська лавра, ПЦУ, Російська агресія, Російська пропаганда, спецслужби, УПЦ МП
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