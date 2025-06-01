Укр Рус
Укр Рус
Популярные
В Ровно впервые родился ребенок, зачатый после гибели отца на фронте
ПСЖ – Интер: онлайн-трансляция финала Лиги чемпионов
Продал самое ценное: Козловский впервые рассказал, как закрыл долги перед Кондратюком
Массовая драка с ТЦК в Каменце: Сырский инициировал служебное расследование
Рейтинг WTA: прогресс Костюк и вылет Калининой из топ-100
Эксклюзив
Эксклюзив
Наталя Птуха, синоптик Укргидрометцентра
Анастасия Кожушко, редактор ленты
4 мин.

Погода на первую неделю лета: дожди в западных областях и теплые дни в Киеве

погода на тиждень
Фото: Факти ICTV

В начале июня украинцы могут ожидать относительно комфортные погодные условия в большинстве регионов. В некоторых областях возможны кратковременные дожди.

Об этом для YouTube-канала Факты ICTV рассказала синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха.

Погода в июне

По словам синоптика, в выходные на востоке, юго-востоке Украины еще возможны кратковременные дожди и грозы.

Сейчас смотрят

Однако большинство центральных и частично южных областей останутся без осадков.

Температура ночью будет колебаться от +9 до +16°C, а днем ​​– в пределах +20…+26°C.

На юго-востоке ожидается несколько теплее, а в Карпатах, наоборот, свежее – днем ​​максимум до +20°C.

Какая будет погода на следующей неделе

На следующей неделе в Украине будет преобладать сухая погода, однако на западе – в частности в Житомирской и Винницкой областях – в понедельник ожидаются дожди и грозы из-за нового атмосферного фронта.

Прямой эфир ICTV Live
Последние новости
Курс доллара в июне 2025: прогноз эксперта и факторы стабильности
курс долара у червні
Новая тройная терапия замедляет развитие рака груди на поздних стадиях — исследование
нова терапія раку грудей
Новые лимиты на переводы, ВВК, техосмотр и услуги в Дії: что изменится с 1 июня
Зміни з 1 червня 2025
Карта боевых действий на 01 июня 2025 — ситуация на фронте
Війна в Україні
Когда день защиты детей 2025 и как война изменила смысл праздника
День захисту дітей 2025
погода на тиждень

Фото: УНІАН

Осадки будут носить кратковременный, локальный характер.

– С 4–5 июня фронт может продвинуться в юго-восточные регионы, но запад получит перерыв, – пояснила Птуха.

В Киеве, по ее словам, начало лета будет теплым и без осадков. Температуры будут держаться в пределах +20 … +26 ° C днем ​​и +10 … +16 ° C ночью — классическая майская погода.

Когда начнется пляжный сезон

Относительно открытия пляжного сезона температура Черного моря у Одессы составляет пока лишь +16…+17°C, что еще достаточно прохладно для массового купания.

– Для большинства граждан это еще низкая температура для купания. Тем более температура воздуха пока не очень высокая, – добавила Птуха.

В ближайшие дни погода не претерпевает резких изменений. Теплая воздушная масса из Западной Европы постепенно вытесняет прохладную, господствующую ранее.

Пляжний сезон

Фото: УНІАН

В середине недели синоптики прогнозируют:

  • ночные температуры: +12…+18°C;
  • дневные: +19…+25°C (до +28°C на юге, Закарпатье, Прикарпатье).

– Температурный диапазон считается одним из наиболее благоприятных для организма. Среднемесячная температура в июне ожидается на 1,5–2 градуса выше нормы, – отметила Птуха.

Синоптик отметила, что такая погода для начала июня является классической.

В общем первые дни лета будут комфортными для жизни и сельскохозяйственной деятельности.

Почва остается увлажненной, засуху не прогнозируют.

Читайте также
Долгожданное солнце: когда в Украине закончатся дожди и какой будет погода в начале лета
коли в Україні закінчаться дощі

Связанные темы:

Пляжний сезонПогодаПогода у КиєвіПрогноз погоды
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь