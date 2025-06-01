Анастасія Кожушко, редакторка стрічки
Погода на перший тиждень літа: дощі в західних областях і теплі дні в Києві
На початку червня українці можуть очікувати на відносно комфортні погодні умови у більшості регіонів. У деяких областях можливі короткочасні дощі.
Про це для YouTube-каналу Факти ICTV розповіла синоптикиня Українського гідрометцентру Наталія Птуха.
Погода у червні
За словами синоптикині, у вихідні на сході, південному сході України ще можливі короткочасні дощі та грози.
Проте більшість центральних і частково південних областей залишаться без опадів.
Температура вночі коливатиметься від +9 до +16°C, а вдень – у межах +20…+26°C.
На південному сході очікується дещо тепліше, а в Карпатах, навпаки, свіжо – вдень максимум до +20°C.
Якою буде погода наступного тижня
Наступного тижня в Україні переважатиме суха погода, однак на заході – зокрема у Житомирській і Вінницькій областях – у понеділок очікуються дощі та грози через новий атмосферний фронт.
Опади матимуть короткочасний, локальний характер.
– Із 4–5 червня фронт може просунутися до південно-східних регіонів, але захід отримає перерву, – пояснила Птуха.
У Києві, за її словами, початок літа буде теплим і без опадів. Температура триматимуться в межах +20…+26°C вдень та +10…+16°C вночі — класична травнева погода.
Коли розпочнеться пляжний сезон
Щодо відкриття пляжного сезону, температура Чорного моря біля Одеси становить поки що лише +16…+17°C, що ще досить прохолодно для масового купання.
– Для більшості громадян це ще низька температура для купання. Тим паче температура повітря поки не дуже висока, – додала Птуха.
Найближчими днями погода не зазнає різких змін. Тепла повітряна маса із Західної Європи поступово витісняє прохолодну, що панувала раніше.
У середині тижня синоптики прогнозують:
- нічні температури: +12…+18°C;
- денні: +19…+25°C (до +28°C на півдні, Закарпатті, Прикарпатті).
– Температурний діапазон вважається одним із найсприятливіших для організму. Середньомісячна температура у червні очікується на 1,5–2 градуси вище за норму, – зазначила Птуха.
Синоптикиня зауважила, така погода для початку червня є класичною.
Загалом перші дні літа будуть комфортними для життя та сільськогосподарської діяльності.
Ґрунт залишається зволоженим, посух не прогнозують.