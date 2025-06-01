Погода на перший тиждень літа: дощі в західних областях і теплі дні в Києві

На початку червня українці можуть очікувати на відносно комфортні погодні умови у більшості регіонів. У деяких областях можливі короткочасні дощі.

Про це для YouTube-каналу Факти ICTV розповіла синоптикиня Українського гідрометцентру Наталія Птуха.

Погода у червні

За словами синоптикині, у вихідні на сході, південному сході України ще можливі короткочасні дощі та грози.

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Проте більшість центральних і частково південних областей залишаться без опадів.

Температура вночі коливатиметься від +9 до +16°C, а вдень – у межах +20…+26°C.

На південному сході очікується дещо тепліше, а в Карпатах, навпаки, свіжо – вдень максимум до +20°C.

Якою буде погода наступного тижня

Наступного тижня в Україні переважатиме суха погода, однак на заході – зокрема у Житомирській і Вінницькій областях – у понеділок очікуються дощі та грози через новий атмосферний фронт.

Опади матимуть короткочасний, локальний характер.