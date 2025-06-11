История Одесской киностудии: от немого кино до современных побед

В результате ночной массированной атаки РФ на Одессу 10 июня Одесская киностудия получила повреждения. Удар попал в павильоны, складские помещения, декорации и автотранспорт.

Когда основали Одесскую киностудию и интересные факты о ней, читайте в материале.

Одесская киностудия: сколько лет

Одесская киностудия, которую основали еще в 1907 году, входит в число старейших кинематографических студий мира.

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На протяжении своей многовековой истории студия создала более 600 кинофильмов, немало среди которых стали настоящей классикой украинского кино.

Студия прославилась как художественными, так и документальными работами, а также стала альма-матер для целой плеяды выдающихся актеров и режиссеров.

Одесская киностудия: где находится

Легендарная Одесская киностудия находится по адресу Французский бульвар, 33 – на пересечении с проспектом Гагарина. Самый удобный способ добраться – трамвай №5. Не заметить исторический комплекс невозможно.

Это настоящий город в городе, ведь территория более 6 га у самого Черного моря поражает своим масштабом. Здесь всегда кипит жизнь.

Одесская киностудия: история колыбели украинского кинематографа

С 1907 года на экранах начали показывать фильмы, снятые в киноателье Мирона Гроссмана Мирограф, которое впоследствии превратилось в полноценную кинофабрику.

В 1916 году бизнесмен Дмитрий Харитонов построил на Французском бульваре, 33 большой стеклянный павильон.

Так Одесса стала центром кинематографа, где снимали множество фильмов, среди которых культовая лента Петра Чардынина Молчи, печаль, молчи с Верой Холодной.

С 1918 года в Одессе начал выходить специализированный киножурнал Экран. К концу 1918 года было снято более 300 фильмов разных жанров.

23 мая 1919 года Одесский губисполком национализировал кино- и фототехнику города, передав ее в Киносекцию политотдела 41 дивизии Красной Армии.

Основной целью стало производство агитационных, пропагандистских и санитарно-образовательных фильмов, например, лента о профилактике венерических заболеваний Гонорея. Хотя игровое кино полностью не исчезло, большинство картин того периода имели откровенно пропагандистский характер.

В 1922 году киносекцию реорганизовали в Одесскую кинофабрику ВУФКУ (Всеукраинское фотокиноуправление).

Здесь дебютировал в кино Лесь Курбас с фильма Шведская спичка. В ленте Остап Бандура режиссера Владимира Гардина публика впервые увидела Марию Заньковецкую. Фильмы Два дня и Ночной извозчик с Бучмой вошли в золотой фонд украинского кинематографа.

В титрах одесских кинокартин также можно увидеть имена: Юрий Яновский, Иван Кавалеридзе, Наталья Ужвий, Юрий Шумский, Дмитрий Капка, Игнат Юра, Степан Шкурат, Исаак Бабель, Всеволод Пудовкин, Юрий Олеша, Лев Никулин, Николай Эрдман, Николай Бажан, Георгий Тасин, Анатолий Мариенгоф.

Для мира Одесса – это прежде всего место съемок культового Броненосца Потемкин Сергея Эйзенштейна, а для украинцев – колыбель национального кинематографа.

Сергей Эйзенштейн прибыл в Одессу с намерением снять фильм Беня Крик по сценарию Исаака Бабеля.

В свободное время он планировал снять эпизод о восстании на броненосце для эпопеи 1905 год.

Однако этот эпизод превратился в легендарный Броненосец Потемкин, а Беню Крика позже поставил театральный режиссер Владимир Вильнер с Юрием Шумским.

После успеха Броненосца один из немецких кинокритиков, пораженный сценой с детской коляской на лестнице, назвал эту лестницу Потемкинской. Так родилось всемирно известное название одесского архитектурного шедевра.

Кинематографисты часто шутят: Сначала кино было великим немым, а с появлением звука оно потеряло свое величие.

Однако эта шутка не касается одесских фильмов. Если в Кармелюк (1931 г.) было только музыкальное сопровождение, то в Колиивщине (1933 г.) Ивана Кавалеридзе зрители впервые услышали живые актерские голоса.

Одесское кино накануне войны

За десятилетие перед Второй мировой войной на Одесской киностудии было снято 65 игровых фильмов. Среди них: Назар Стодоля Георгия Тасина, Моряки Владимира Брауна и Танкер Дербент Александра Файнциммера.

Три фильма, которые начали снимать в Одессе в 1941 году, пришлось завершать в эвакуации на студиях Ташкента и Алматы.

Многие сотрудники Одесской киностудии ушли на фронт, многие из них не вернулись. Среди погибших был директор студии Дмитрий Познанский.

Владимир Талала, гример, даже на войне мастерски гримировал советских разведчиков.

Ветеран звукоцеха Яков Сегал, работая с Леонидом Луковым над фильмами Два бойца и Александр Пархоменко, сумел сохранить единственную в СССР копию легендарной ленты Беня Крик.

Возрождение киностудии после Второй мировой войны

Наконец киностудия вернула себе настоящее имя и творческие амбиции. В период общественных изменений одесские кинематографисты одними из первых почувствовали дух свободы. Фильмы Морской охотник и Белый пудель ознаменовали начало возрождения настоящего Черноморского Голливуда.

Настоящей сенсацией стал дебютный фильм молодых талантов – Марлена Хуциева, Феликса Миронера, Петра Тодоровского и Радомира Василевского – Весна на Заречной улице.

Вскоре появилась плеяда ярких кинокартин: Повесть о первой любви, Два Федора, Зеленый фургон, Жажда, Никогда, Приходите завтра, Первый троллейбус.

Золотая эпоха студии

В 1964 году Геннадий Збандут возглавил Одесскую киностудию, а впоследствии стал ее директором.

Двадцать лет его руководства стали Золотой эпохой студии. Збандут был выдающимся продюсером, который умел разглядеть талант у молодых кинематографистов: Юнгвальд-Хилькевич, Говорухин, Муратова, Полынников. Одесская киностудия славилась как кузница дебютов.

В Одессу снимать фильмы ехали звезды: Ступка, Смоктуновский, Джигарханян, Высоцкий, Тихонов, Фрейндлих. Фильмы студии получали награды на престижных фестивалях: Тодоровский – в Венеции, Алеников – в Испании, Минаев – в Каннах, Муратова – в Берлине.

В 1984 году Геннадий Збандут был отстранен от должности, но заданное им направление развития студии продолжалось. Вскоре в Одессу вернулся Юрий Коваленко.

В 1988 году состоялся первый фестиваль Золотой Дюк с участием мировых звезд, а также запустили Одесские кинорынки – первые в СССР.

Однако в первые годы независимости многие специалисты эмигрировали, а студия прошла приватизацию. Несмотря на трудности, она сохранилась и продолжила работу.

В 2017 году Одесскую киностудию возглавил Андрей Осипов, сделав ставку на профессионалов. Это восстановило доверие кинематографистов и запустило новую волну сотрудничества.

С этого времени студия активно развивает собственное производство – от короткометражек до полнометражных картин.

Среди ее проектов:

короткий метр: Спасибо, Movie up, Вера, Помидорчик;

полный метр: Червоный, Предатель, Тарас. Возвращение, Пламенная река, Две правды.

Фестивальный успех не заставил себя ждать: Почему я жив Виллена Новака получил ряд международных наград. Крепость Хаджибей завоевала признание как в Украине, так и за рубежом.

Деятельность киностудии от полномасштабного вторжения до сегодняшнего дня

В течение 2018-2024 годов фильмы Одесской киностудии имени Довженко получили более 50 наград на международных фестивалях, а ее работники были удостоены государственных и местных наград.

После полномасштабного вторжения РФ в 2022 году студия перешла на особый режим работы: масштабные проекты временно приостановлены, большинство сотрудников работают дистанционно. Однако удалось завершить украинско-болгарский фильм Край райки и снять документальные ленты Военный кутюрье и Смеяться снова.

Киностудия сегодня – это не только кинопроекты, но и культурный центр.

Два уникальных музея, Музей экспозиции кино и Музей кинотехники, постоянно обновляются.

Конкурс короткометражек им. Киры Муратовой – поддержка молодых режиссеров, основанная в 2019 году совместно с Министерством культуры. В 2023-м состоялись премьеры альманахов фильмов-победителей.

Одесская киностудия в 2023-2024 годах:

Проведение иммерсионных выставок.

Обновление музейных экспозиций.

Реализация образовательных проектов в рамках КиноХаба.

Рекордный YouTube-канал с 40 млн просмотров ежемесячно.

Участие в учреждении фестиваля Кино ради победы (совместно с Госкино и Офисом президента).

Старт производства масштабного проекта Режиссер об Александре Довженко.

Руководитель студии возглавил Совет по государственной поддержке кинематографии.

Одесская киностудия: интересные факты

Принято считать, что кино появилось в Париже 28 декабря 1895 года, когда братья Люмьеры провели первый в мире киносеанс.

Однако еще 7 ноября 1893 года в Одессе уже демонстрировали движущиеся рисунки.

Важный элемент кинопроектора – иллюстрий – в том же году изобрел механик Новороссийского университета Иосиф Тимченко.

На территории Одесской киностудии установлен памятник Амвросию Бучме. В 1926 году в Одессу приехал молодой Александр Довженко, который снял здесь свои первые пять фильмов.

В 1984 году студия стала первой в СССР, которая полностью перешла на самофинансирование. Она выходила на международный уровень, создав совместное предприятие с Германией (Примодеса-фильм) и сотрудничая с Польшей над хитовыми комедиями (Дежавю, Миллион в брачной корзине).

Источник: Одесская киностудия

Фото: Одесская киностудия

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