Суд вынес приговор по делу об убийстве трехлетнего сына экс-депутата Соболева

Шевченковский райсуд Киева вынес приговор по громкому делу о покушении на экс-депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева, в результате которого погиб его трехлетний сын. Трагедия произошла в декабре 2019 года в самом центре столицы.

Приговор суда по делу о покушении на Соболева

Бывшего участника АТО Андрея Лаврегу приговорили к 15 годам лишения свободы. Следствие доказало, что именно он произвел выстрел в автомобиль депутата – пуля смертельно ранила ребенка. Лаврега признал вину частично, заявив, что хотел только “запугать”, а не убить Соболева.

Еще двое фигурантов дела – Юрий Ткаченко и Евгений Семенов – получили по 13 лет тюрьмы, передает Судебный репортер. Их осудили за пособничество. Оба отрицали вину. Один из подозреваемых соорганизаторов по имени Юсуп Абуев до сих пор в розыске. Заказчик преступления официально не установлен.

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Подробности покушения на экс-депутата Соболева

Вечером в центре Киева, на перекрестке улиц Льва Толстого и Тарасовской, раздались выстрелы. В салоне Range Rover находился Вячеслав Соболев с женой и детьми. Когда автомобиль тронулся с места, пуля пробила боковое стекло и попала в его трехлетнего сына Александра. Мальчик скончался в скорой по дороге в больницу.

Сначала предполагали, что стреляли из машины. Однако следствие установило – киллер вел огонь из здания напротив. В квартире задержанных нашли оружие и фальшивые документы. По данным полиции, стреляли из карабина 7,62 мм. С самого начала дело квалифицировали как покушение на убийство и умышленное убийство.

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