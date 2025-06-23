Суд ухвалив вирок у справі про вбивство трирічного сина ексдепутата Соболєва

Шевченківський райсуд Києва ухвалив вирок у гучній справі про замах на ексдепутата Київської облради В’ячеслава Соболєва, внаслідок якого загинув його трирічний син. Трагедія сталася в грудні 2019 року в самому центрі столиці.

Вирок суду у справі про замах на Соболєва

Колишнього учасника АТО Андрія Лаврегу засудили до 15 років позбавлення волі. Слідство довело, що саме він зробив постріл в авто депутата – куля смертельно поранила дитину. Лаврега визнав провину частково, заявивши, що мав лише “залякати”, а не вбивати Соболєва.

Ще двоє фігурантів справи – Юрій Ткаченко та Євген Семенов – отримали по 13 років ув’язнення, передає Судовий репортер. Їх засудили за пособництво. Обидва заперечували провину. Один із підозрюваних співорганізаторів на імʼя Юсуп Абуєв досі в розшуку. Замовника злочину офіційно не встановлено.

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Подробиці замаху на ексдепутата Соболєва

Увечері в центрі Києва, на перехресті вулиць Льва Толстого і Тарасівської, пролунали постріли. У салоні Range Rover перебував В’ячеслав Соболєв із дружиною та дітьми. Коли авто рушило з місця, куля пробила бокове скло і влучила в його трирічного сина Олександра. Хлопчик помер у швидкій дорогою до лікарні.

Спершу припускали, що стріляли з машини. Проте слідство встановило – кілер вів вогонь з будівлі навпроти. У помешканні затриманих знайшли зброю та фальшиві документи. За даними поліції, стріляли з карабіна 7,62 мм. Від самого початку справу кваліфікували як замах на вбивство та умисне вбивство.