Алексея Чернышова не отстранили от должности министра национального единства – решение ВАКС

2 июля Высший антикоррупционный суд (ВАКС) отклонил ходатайство об отстранении Алексея Чернышова от должности вице-премьер-министра, министра национального единства.

Отстранение Чернышова: что известно

Об отстранении Чернышова от должности в течение двух месяцев ходатайствовала Специализированная антикоррупционная прокуратура.

Судебное заседание по отстранению Чернышова началось накануне, 1 июля.

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Напомним, что 13 июня 2025 года Чернышов официально получил подозрение — ему инкриминируют злоупотребление служебным положением и получение неправомерной выгоды в особо крупном размере по делу о незаконной передаче земли в Киеве под жилую застройку.

27 июня ВАКС избрал меру пресечения — залог в 120 млн грн, что является одним из крупнейших в истории судопроизводства.

Кроме этого, Алексей Чернышов не имеет права выезжать из Украины без разрешения, менять место жительства без уведомления следствия и игнорировать вызовы детективов и суда. Такие ограничения действуют до 28 августа.

Однако до 2 июля ВАКС не смог удовлетворить ходатайство прокуроров — не отстранил Чернышова от должности, не обязал его сдать паспорта и не назначил носить электронный браслет.

Позиция самого Чернышова, назначенного 3 декабря 2024 года, остается неизменной: он считает обвинения необоснованными и заявляет, что намерен обжаловать решение в ВАКС.

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