Підтримка молодих лікарів: як отримати 200 тис. грн випускникам медичних вишів

В Україні діє нова програма підтримки молодих лікарів, за якою випускники інтернатури 20 державних закладів вищої освіти, підпорядкованих МОЗ або МОН, зможуть отримати 200 000 гривень.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко.

200 тисяч гривень випускникам медичних вишів: як отримати

Раніше випускники медичних і фармацевтичних спеціальностей, які укладали трирічний договір із сільськими та селищними медзакладами, отримували разову допомогу, розраховану за прожитковим мінімумом, сума становила менше 20 тисяч гривень.

Згідно з рішенням уряду, цього року виплату збільшили у 10 разів. Це стосується передусім фахівців, які закінчили інтернатуру у 2025 році або пізніше та підписали договір на роботу в селах чи на території активних бойових дій щонайменше на три роки.

Щоб отримати 200 000 гривень випускникам медичних вишів, послідовність дій має бути такою:

Знайдіть вакансію на Єдиному порталі вакансій медпрацівників, яка відповідає вимогам програми. Зв’яжіться з медзакладом, у якому на момент працевлаштування у штаті перебуватиме до 75% лікарів, та переконайтеся, що він відповідає критеріям розташування та укомплектованості. Підпишіть договір на роботу щонайменше на три роки. До 10 жовтня подайте до закладу вищої освіти, де проходили інтернатуру:

заяву на ім’я ректора;

лист-підтвердження від медзакладу;

копії диплома та сертифіката про кваліфікацію (за потреби);

копію трудової книжки або витяг із Реєстру застрахованих осіб;

копію договору про працевлаштування.

Далі очікуйте на виплату — кошти перерахують до кінця бюджетного року.

— Це ще один інструмент, який дозволяє нам посилювати медичну систему та підтримувати молодих лікарів, які обирають працювати там, де медична допомога особливо потрібна, — зазначив міністр.

Нагадаємо також, що у серпні 2025 року уряд підвищив щомісячні виплати для українців, які дістали травми внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання.

