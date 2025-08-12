48 тыс. грн: ресторан Кацурина во Львове оштрафован после массового отравления
Ресторан Китайский привет во Львове, в котором отравилось более 100 посетителей, оштрафовали на 48 тыс. грн за ряд серьезных нарушений санитарных норм.
Об этом сообщили специалисты Главного управления Госпродпотребслужбы во Львовской области.
Проверка ресторана Китайский привет: штраф за нарушение санитарных норм
После вспышки пищевого отравления в ресторане Китайский привет, когда сотни пациентов оказались на больничных койках с диагнозом сальмонеллез, представители Госпродпотребслужбы провели проверку заведения известного фудблогера Миши Кацурина.
Результаты показали многочисленные нарушения гигиенических требований к производству и обороту пищевых продуктов, в результате чего на заведение был наложен штраф в размере 48 тысяч гривен.
— Субъекты хозяйствования, осуществляющие деятельность в сфере безопасности пищевых продуктов, обязаны строго соблюдать гигиенические требования, ведь от этого зависит безопасность и здоровье потребителей, — отмечается в сообщении органов государственного надзора.
Массовое отравление во Львове: что известно
Напомним, что инцидент зафиксировали в середине июля. В больницы начали массово обращаться посетители с высокой температурой, тошнотой и другими симптомами пищевого отравления.
Всего пострадало 119 человек, среди которых были дети и беременные женщины. Выяснилось, что все они заказывали сингапурский чизкейк, десерт из сырых яиц.
В лабораторных анализах двух поваров обнаружили сальмонеллу. Владелец заведения Миша Кацурин предположил, что источником заражения мог стать лоток с яйцами.
После вспышки заведение временно закрыли, утилизировали все продукты и оплатили лечение пострадавших.
Расследование стало для ресторатора сигналом к полной перезагрузке работы ресторана.
Из меню изъяли опасный десерт, сырые яйца заменили на пастеризованные смеси, ввели международный стандарт пищевой безопасности ISO22000, установили ультрафиолетовые обеззараживатели и бактерицидные лампы.
Отныне весь персонал имеет санитарные книжки и обязуется проходить два раза в год медосмотры, а повара — еще и ежемесячные лабораторные проверки.
5 августа Китайский привет снова открыли, Кацурин даже пригласил священника освятить кухню.
