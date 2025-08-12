48 тыс. грн: ресторан Кацурина во Львове оштрафован после массового отравления

Ресторан Китайский привет во Львове, в котором отравилось более 100 посетителей, оштрафовали на 48 тыс. грн за ряд серьезных нарушений санитарных норм.

Об этом сообщили специалисты Главного управления Госпродпотребслужбы во Львовской области.

Проверка ресторана Китайский привет: штраф за нарушение санитарных норм

После вспышки пищевого отравления в ресторане Китайский привет, когда сотни пациентов оказались на больничных койках с диагнозом сальмонеллез, представители Госпродпотребслужбы провели проверку заведения известного фудблогера Миши Кацурина.

Результаты показали многочисленные нарушения гигиенических требований к производству и обороту пищевых продуктов, в результате чего на заведение был наложен штраф в размере 48 тысяч гривен.

— Субъекты хозяйствования, осуществляющие деятельность в сфере безопасности пищевых продуктов, обязаны строго соблюдать гигиенические требования, ведь от этого зависит безопасность и здоровье потребителей, — отмечается в сообщении органов государственного надзора.

Массовое отравление во Львове: что известно

Напомним, что инцидент зафиксировали в середине июля. В больницы начали массово обращаться посетители с высокой температурой, тошнотой и другими симптомами пищевого отравления.

Всего пострадало 119 человек, среди которых были дети и беременные женщины. Выяснилось, что все они заказывали сингапурский чизкейк, десерт из сырых яиц.

В лабораторных анализах двух поваров обнаружили сальмонеллу. Владелец заведения Миша Кацурин предположил, что источником заражения мог стать лоток с яйцами.

После вспышки заведение временно закрыли, утилизировали все продукты и оплатили лечение пострадавших.

Расследование стало для ресторатора сигналом к полной перезагрузке работы ресторана.

Из меню изъяли опасный десерт, сырые яйца заменили на пастеризованные смеси, ввели международный стандарт пищевой безопасности ISO22000, установили ультрафиолетовые обеззараживатели и бактерицидные лампы.

Отныне весь персонал имеет санитарные книжки и обязуется проходить два раза в год медосмотры, а повара — еще и ежемесячные лабораторные проверки.

5 августа Китайский привет снова открыли, Кацурин даже пригласил священника освятить кухню.

Фото: Миша Кацурін

