48 тис. грн: ресторан Кацуріна у Львові оштрафовано після масового отруєння

Ресторан Китайський привіт у Львові, у якому отруїлося понад 100 відвідувачів, оштрафували на 48 тис. грн через низку серйозних порушень санітарних норм.

Про це повідомили фахівці Головного управління Держпродспоживслужби у Львівській області.

Перевірка ресторану Китайський привіт: штраф за порушення санітарних норм

Після спалаху харчового отруєння у ресторані Китайський привіт, коли сотні пацієнтів опинилися на лікарняних ліжках з діагнозом сальмонельоз, представники Держпродспоживслужба провели перевірку закладу відомого фудблогера Міши Кацуріна.

Результати показали численні порушення гігієнічних вимог до виробництва та обігу харчових продуктів, внаслідок чого на заклад було накладено штраф розміром 48 тисяч гривень.

— Суб’єкти господарювання, що провадять діяльність у сфері безпечності харчових продуктів, зобов’язані суворо дотримуватися гігієнічних вимог, адже від цього залежить безпека та здоров’я споживачів, — зазначено у повідомленні органів державного нагляду.

Масове отруєння у Львові: що відомо

Нагадаємо, що інцидент зафіксували в середині липня. До лікарень почали масово звертатися відвідувачі з високою температурою, нудотою та іншими симптомами харчового отруєння.

Загалом постраждало 119 людей, серед яких були діти та вагітні жінки. З’ясувалося, що усі вони замовляли сінгапурський чизкейк, десерт із сирих яєць.

У лабораторних аналізах двох кухарів виявили сальмонеллу. Власник закладу Міша Кацурін, припустив, що джерелом зараження міг стати лоток із яйцями.

Після спалаху заклад тимчасово зачинили, утилізували всі продукти та оплатили лікування постраждалих.

Розслідування стало для ресторатора сигналом до повного перезавантаження роботи ресторану.

З меню вилучили небезпечний десерт, сирі яйця замінили на пастеризовані суміші, запровадили міжнародний стандарт харчової безпеки ISO22000, встановили ультрафіолетові знезаражувачі та бактерицидні лампи.

Відтепер весь персонал має санітарні книжки та зобов’язується проходити двічі на рік медогляди, а кухарі — ще й щомісячні лабораторні перевірки.

5 серпня Китайський привіт знову відкрили, Кацурін навіть запросив священника освятити кухню.

Фото: Міша Кацурін

