У межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA додому повернули ще одну група українських дітей, яких утримували на тимчасово окупованих територіях та в Росії.

Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Роками жили під тиском: що відомо про звільнених з ТОТ та РФ

За даними Офісу Омбудсмана України, додому з ТОТ повернули групу дітей від 3-х місяців до 18 років.

Окупаційна влада змушувала їх відвідувати російські школи, принижувала й погрожувала батькам.

Серед врятованих — мати з двома синами, яких росіяни депортували та відібрали українські документи. Родина залишилася без грошей, одягу та їжі.

Двічі українці намагалася самостійно повернутися додому, і це вдалося лише з третьої спроби.

Крім того, успішно організували виїзд дитині з інвалідністю, яка проживала на ТОТ спільно з родичами. Хлопчик потребує невідкладного лікування та постійного догляду. Тепер про нього дбатиме мама, з якою вони були роз’єднані.

— Ми продовжимо робити все, щоб кожна українська дитина повернулася додому, — наголосив Єрмак.

Попри системний тиск з боку окупаційної влади, Україна продовжує боротися за кожного свого громадянина.

Нагадаємо, що у липні в Україну повернули групу дітей, яких утримували на тимчасово окупованих територіях.

