В Україні запустили інтерактивну мапу, яка допоможе швидко дізнатися, де витратити кошти за програмою Пакунок школяра.

Про це повідомило Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності.

Програма Пакунок школяра як фінансова підтримка від держави

Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності України спільно з Державною службою України у справах дітей запустили в тестовому режимі інтерактивну мапу.

— Ми працюємо над удосконаленням Пакунка школяра, і запуск дашборду — важливий інструмент, який будемо розвивати надалі. Наше завдання — не просто надати фінансову підтримку, а й допомогти родинам легко зорієнтуватися, де її можна використати без зайвих турбот, — зазначив міністр відомства Денис Улютін.

За офіційними даними, станом на 5 вересня 2025 року, державну допомогу нараховано вже понад 103 тис. українських родин на загальну суму 526 млн грн, це 41% від бюджету програми Пакунок школяра.

Пакунок школяра: де витратити гроші на необхідні товари

Наразі на інтерактивному дашборді є понад 25 тис. торговельних точок по всій Україні.

Водночас організатори наголошують, що онлайн-мапа та перелік магазинів будуть постійно оновлюватися, зокрема через перейменування вулиць і громад.

У разі неточностей користувачам пропонують повідомляти про це через спеціальну Google-форму.

Як витратити Пакунок школяра

Нагадаємо, що програма Пакунок школяра – це одноразова грошова допомога від держави в розмірі 5 тис. грн на кожного першокласника.

Завдяки цьому батьки чи інші законні представники дитини можуть придбати все необхідне для навчання — від канцелярського приладдя і книг до одягу та взуття.

Отримати виплату можна навіть після 1 вересня. Термін подання заяв на Пакунок школяра в Дії триватиме до 15 листопада, використати кошти можна протягом 180 днів з моменту зарахування.

