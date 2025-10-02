В Черниговской области вводят дополнительные отключения потребителей от электроснабжения сверх установленного ранее графика почасового ограничения доступа к свету в результате российских атак по энергообъектам.

Аварийное отключение света в Черниговской области 2 октября

Как сообщает АО Черниговоблэнерго, график почасового отключения электричества будет иметь дополнительные ограничения, чтобы предотвратить обесточивание всех 100% абонентов.

— Это означает, что время пребывания со светом сократится абсолютно у всех абонентов, — говорится в сообщении.

В Черниговской области будет отключаться часть тех потребителей, которые не заведены в график почасового ограничения электроснабжения.

Сейчас смотрят

— Отключения будут чередоваться, чтобы каждый имел хотя бы минимальное количество часов со светом для обеспечения первоочередных бытовых нужд, — утверждается в заявлении.

В Черниговоблэнерго заявили, что ситуация в энергосистеме не улучшилась, поскольку сети перегружены даже с учетом введенных ограничений.

Графики почасового отключения света в Черниговской области начали действовать с 20:00 1 октября. В этот день российские войска нанесли удар по электроподстанции в Славутиче, после чего люди остались без электроснабжения.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.