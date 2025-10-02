Місто Ніжин у Чернігівській області повністю залишилося без електропостачання, тому воду подаватимуть за графіком двічі на день. Водночас школи та інші навчальні заклади переходять на дистанційний формат роботи.

Про це повідомили Ніжинська міська рада та Ніжинський водоканал.

Графік постачання води у Ніжині: як діятиме

За інформацією Ніжинського водоканалу, вода забезпечуватиметься генераторами за наступним графіком:

ранковий час – з 06:00 до 08:00;

вечірній час – з 18:00 до 21:00.

Як повідомляється, внаслідок російських обстрілів на енергосистему всі об’єкти КП Ніжинське управління водопровідно-каналізаційного господарства залишилися без електропостачання.

Жителів Ніжина закликають зробити необхідні запаси води. У Ніжинському водоканалі наголошують, що постачання води відновлять після того, як повернеться світло.

Мер Ніжина Олександр Кодола заявив, що всі об’єкти критичної інфраструктури, зокрема водоканал та лікарні, працюють на альтернативних джерелах живлення. У місті почали роботу вісім Пунктів незламності.

За словами мера Ніжина, всі навчальні заклади переходять на дистанційне навчання з 6 жовтня.

За останньою інформацією, запроваджено посилені відключення світла у Чернігівській області понад встановлений раніше графік після російських атак по енергооб’єктах.

