У Чернігівській області запроваджують додаткові відключення споживачів від електропостачання понад встановлений раніше графік погодинного обмеження доступу до світла внаслідок російських атак по енергооб’єктах.

Аварійне відключення світла у Чернігівській області 2 жовтня

Як повідомляє АТ Чернігівобленерго, графік погодинного відключення електрики матиме додаткові обмеження, щоб запобігти знеструмленню всіх 100% абонентів.

– Це означає, що час перебування зі світлом скоротиться абсолютно в усіх абонентів, – йдеться у повідомленні.

У Чернігівській області відключатиметься частина тих споживачів, які не заведені у графік погодинного обмеження електропостачання.

– Відключення чергуватимуться, щоб кожен мав хоча б мінімальну кількість годин зі світлом для забезпечення першочергових побутових потреб, – стверджується у заяві.

У Чернігівобленерго заявили, що ситуація в енергосистемі не покращилася, оскільки мережі перевантажені навіть з урахуванням запроваджених обмежень.

Графіки погодинного відключення світла у Чернігівській області почали діяти з 20:00 1 жовтня. У цей день російські війська завдали удару по електропідстанції у Славутичі, після чого люди залишилися без постачання електрики.

