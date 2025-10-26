Авария на водопроводе во Львове: Садовый сказал, когда потребители получат воду
Во Львове постепенно восстанавливают подачу воды после масштабной аварии на водопроводе.
Об этом сообщил городской голова Львова Андрей Садовый в своем Telegram-канале.
Во Львове начали запускать воду
– Завершили аварийные работы, это четвертый прорыв за последние трое суток. Трубу уже заменили – новую установили и проверили. С 10:30 начинаем постепенно запускать воду. Система наполняется не сразу, а шаг за шагом, чтобы не было гидроударов и чтобы вода была чистой, — сказал Садовый.
Он отметил, что сеть большая – более 30 км, и водопровод этот был проложен еще в 1901 году. Поэтому вода будет возвращаться постепенно, в течение 11-12 часов, и это при условии отсутствия новых прорывов.
Специалисты Львовводоканала следят за давлением и состоянием системы круглосуточно, чтобы вода появилась во всех районах без проблем.
Напомним, в результате аварии на водопроводе без воды оказались 50 тыс. жителей Железнодорожного и Шевченковского районов Львова.
Во Львовводоканале отметили, что столкнулись с самым масштабным вызовом для системы водоснабжения города за последние десятилетия.