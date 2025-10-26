У Львові поступово відновлюють подачу води після масштабної аварії на водогоні.

Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий у своєму Telegram-каналі.

У Львові почали запускати воду

– Завершили аварійні роботи, це четвертий порив за останні три доби. Трубу вже замінили – нову встановили й перевірили. З 10:30 починаємо поступово запускати воду. Система наповнюється не одразу, а крок за кроком, щоб не було гідроударів і щоб вода була чистою, – сказав Садовий.

Він зауважив, що мережа велика – понад 30 км, і водогін цей був прокладений ще у 1901 році. Тому вода повертатиметься поступово, протягом 11–12 годин, і це за умови відсутності нових проривів.

Фахівці Львівводоканалу стежать за тиском і станом системи цілодобово, щоб вода зʼявилася у всіх районах без проблем.

Нагадаємо, унаслідок аварії на водогоні без води опинилися 50 тис. жителі в Залізничного та Шевченківського районів Львова.

У Львівводоканалі зазначали, що зіткнулися із наймасштабнішим викликом для системи водопостачання міста за останні десятиліття.

