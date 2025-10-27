Сегодня, 27 октября, состоится Радиодиктант национального единства, который объединит тысячи людей по всему миру в День украинской письменности и языка.

Название Радиодиктанта в этом году — Треба жити!. Автором текста стала писательница Евгения Кузнецова, а читать его будет актриса Наталья Сумская.

Радиодиктант национального единства призван не проверить грамотность участников, а объединить их вокруг украинской идентичности и языка как ее проявления.

Где и когда слушать Радиодиктант национального единства 2025

Радиодиктант национального единства 2025 состоится 27 октября в 11:00 по киевскому времени. Его будут транслировать на всех платформах Суспільного — телевидении, радио и диджитале:

на волнах Украинского Радио и Радио Культура;

в прямом эфире телеканала Суспільне Культура;

на YouTube-канале Украинского Радио;

а также в приложениях suspilne.radio и Дія.

В среду, 29 октября, в 11:00 на сайте Украинского Радио и сайте Суспільне Культура будет обнародован текст Радиодиктанта, поэтому участники смогут самостоятельно проверить себя на ошибки.

Как отправить диктант на проверку

Работы будут приниматься онлайн и офлайн. Текст Радиодиктанта можно отправить бумажным письмом по адресу: 01001 г. Киев, ул. Крещатик, 26. Важно, чтобы на штемпеле была дата не позднее 28 октября.

Или же сфотографируйте или отсканируйте написанный текст (в формате .jpg, .png, .jpeg, .tiff, .pdf) и отправьте его до 11:00 28 октября на адрес rd@suspilne.media.

После обнародования текста Радиодиктанта электронные письма не принимаются. Все присланные работы проверит профессиональная комиссия.

Источник : Суспільне

