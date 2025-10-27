Сьогодні, 27 жовтня, відбудеться Радіодиктант національної єдності, який згуртує тисячі людей по всьому світу у День української писемності та мови.

Назва цьогорічного Радіодиктанту — Треба жити!. Авторкою тексту стала письменниця Євгенія Кузнєцова, а читатиме його акторка Наталія Сумська.

Радіодиктант національної єдності покликаний не перевірити грамотність учасників, а об’єднати їх навколо української ідентичності та мови як її прояву.

Де та коли слухати Радіодиктант національної єдності 2025

Радіодиктант національної єдності 2025 відбудеться 27 жовтня об 11:00 за київським часом. Його транслюватимуть на всіх платформах Суспільного — телебаченні, радіо та диджиталі:

на хвилях Українського Радіо та Радіо Культура;

наживо в ефірі телеканалу Суспільне Культура;

на YouTube-каналі Українського Радіо;

а також у застосунках suspilne.radio та Дія.

У середу, 29 жовтня, об 11:00 на сайті Українського Радіо та сайті Суспільне Культура буде оприлюднено текст Радіодиктанту, тож учасники зможуть перевірити себе на помилки самостійно.

Як надіслати диктант на перевірку

Роботи прийматимуть онлайн та офлайн. Текст Радіодиктанту можна надіслати паперовим листом за адресою: 01001 м. Київ, вул. Хрещатик, 26. Важливо, щоб на штемпелі була дата не пізніше 28 жовтня.

Або ж сфотографуйте чи відскануйте написаний текст (у форматі .jpg, .png, .jpeg, .tiff, .pdf) та надішліть його до 11:00 28 жовтня на адресу rd@suspilne.media.

Після оприлюднення тексту Радіодиктанту електронні листи не прийматимуть. Усі надіслані роботи перевірить фахова комісія.

Джерело : Суспільне

