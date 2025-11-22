Тумани і мокрий сніг: якою буде погода в Україні в останній тиждень осені

В останній тиждень листопада Україну очікують місцями мокрий сніг, похолодання до -10 та ожеледиця.

Про це Фактам ICTV розповів синоптик відділу взаємодії з медіа Українського гідрометеорологічного центру Іван Семиліт.

Погода в Україні на вихідні: чого очікувати

За словами синоптика Івана Семиліта, за рахунок виходу циклону у західних областях у суботу, 22 листопада, та неділю, 23 листопада, в Україні очікуються дощі з переходом у сніг.

На Заході, за його словами, очікується зниження температури. Зокрема в Карпатах вночі повітря охолоджуватиметься до -10 градусів.

– Це будуть значні опади у вигляді утворення снігового покриву. Налипання мокрого снігу, ожеледь на дорогах. У Карпатах очікуємо на сильний мокрий сніг, тож тут варто утриматися від сходжень на високогір’я на вихідних, – порадив він.

Семиліт закликав водіїв та пішоходів звернути увагу на те, що в нічні та ранкові години у більшості північних, Вінницькій та Черкаській областях очікується осідання туману.

– Щодо температурних значень, то вони будуть контрастними та з тенденцією до зниження, – наголосив Іван Семиліт.

Гідрометцентр окремо попереджає, що 22 листопада у Закарпатській, Львівській та Івано-Франківській областях пройдуть значні опади (дощ та мокрий сніг), у західних областях налипання мокрого снігу, ожеледь, на дорогах ожеледиця (I рівень небезпечності, жовтий), а в Карпатах – сильний мокрий сніг (II рівень небезпечності, помаранчевий).

Температура протягом доби коливатиметься на рівні -3…+2°C.

На решті території, крім південно-східної частини, вночі невеликі, вдень помірні дощі. Температура вночі +6…+11°C, вдень +13…+18°C, в Криму до +21°C.

На півночі й у Вінницькій області вночі +1…+6°C, вдень +5…+10°C. Вночі та вранці у більшості північних, Вінницькій та Черкаській областях місцями туман. Вітер північний, на півдні та сході країни південний, 7-12 м/с.

В неділю, 23 листопада, у західних областях значний та мокрий сніг, який налипатиме. Також можлива ожеледиця на дорогах.

Температура протягом доби 0…-5°C, в Карпатах вночі до -8°C. На решті території, крім сходу та південного сходу дощі, на півночі країни місцями з мокрим снігом.

Температура вночі +4…+9°C, вдень +11…+16°C, в Криму до +21°C, у північних та Вінницькій областях вночі від +4°C до -1°C, вдень +3…+8°C, вітер переважно північно-східний, 7-12 м/с.

У Києві 22 листопада буде хмарно. Вночі невеликий, вдень помірний дощ. Вночі та вранці місцями туман. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура вночі +1…+6°С, вдень – +5…+10°С.

В неділю, 23 листопада, в столиці буде хмарно. Дощ, місцями з мокрим снігом. Вітер східний, 7-12 м/с. Температура вночі від +4°С до -1°С, вдень +3…+8°С.

Прогноз погоди на початок тижня

Експерт зауважив, що в понеділок, 24 листопада, варто очікувати на тимчасове припинення опадів на Заході.

– На решті території у наступні три доби пройдуть дощі. 23-24 листопада у північних та центральних областях з мокрим снігом, – розповів він.

Також 24 листопада почнеться зниження температури на 3-10 градусів.

Гідрометцентр зауважує, що погода здебільшого буде хмарна з проясненнями.

У західних областях вночі невеликий сніг, вдень без опадів, лише на Закарпатті та в Карпатах невеликий мокрий сніг з дощем.

Температура вночі -2…-7°С, в Карпатах до -10°, вдень близько 0°.

На решті території вночі дощ, в північних та центральних областях з мокрим снігом, вдень без опадів, на сході та південному сході країни дощі.

Температура вночі від +4°С до -1°С, вдень +1…+6°С, на півдні та сході країни вночі +4…+9°С, вдень +8…+13°. Вітер західний, південно-західний, 7-12 м/с

Іван Семиліт також додав, що у вівторок та середу, 25 та 26 листопада, опадів більше не буде. Лише в західних областях місцями невеликий дощ та мокрий сніг.

Синоптик пояснив, що вони будуть зумовлені залишковими процесами після великих опадів, що очікуються на найближчих вихідних.

Температура вночі від +3°С до -3°С, в західних областях до -7°С, вдень +3…+9°, на півдні країни вночі +1…+6°С, вдень +9…+15°С.

В понеділок, 24 листопада, в Києві, за очікуваннями, буде хмарно з проясненнями. Вночі дощ, місцями з мокрим снігом, вдень без опадів.

Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі від +4°С до -1°С, вдень +1…+6°С.

Пізніше, 25-26 листопада, в столиці без опадів. Температура вночі від +3°С до -2°С, вдень +3…+8°С.

Погода в Україні з 27 листопада по 1 грудня 2025: консультативний прогноз

За даними Гідрометцентру, наприкінці листопада в Україні буде переважно без опадів.

Лише 27 листопада на півдні, сході країни та в більшості центральних областей, а 1 грудня – у південній частині, можуть бути опади у вигляді дощу.

Температура вночі +1…+8°С, у західних та північних областях від +3°…-3°С; вдень +5…+11°С, на півдні країни до +15°С.

Раніше Факти ICTV писали, де в Україні варто було очікувати перший сніг та називали перші зимові локації країни.

