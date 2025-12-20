Анастасія Кожушко, редакторка стрічки
Туман та мокрий сніг: якою буде погода на Різдво та наступний тиждень
Наступного тижня погода в Україні залишатиметься відносно спокійною та одноманітною.
Про це Фактам ICTV розповіла синоптикиня Українського гідрометцентру Наталія Птуха.
Якою буде погода в Україні на вихідних
За її словами, на більшості території опади не очікуються, проте збережеться хмарність і тумани, особливо у нічні та ранкові години. У деяких областях пройде мокрий сніг.
– Поле підвищеного атмосферного тиску визначатиме спокійну погоду. Опади очікуються лише у західних областях, невеликі, локального характеру, а вночі 21 грудня можливий мокрий сніг, – зазначила Птуха.
Якою буде погода на наступному тижні
З понеділка температурні показники залишаться майже без змін.
Протягом доби вони коливатимуться від трьох градусів морозу до трьох тепла, на заході країни вдень можливі невеликі плюсові значення, а в Криму температура може піднятися до +10°C.
– З 23 по 24 грудня істотних опадів не прогнозується. Лише на заході можливий невеликий мокрий сніг. Найбільше зниження температури очікується у Київській, Черкаській та Кіровоградській областях — до нуля, мінус шість у нічні години, – додала синоптикиня.
Погода на Різдво
На Різдво, 25 грудня, погодні умови залишатимуться без опадів, хоча очікується невелике зниження температури.
Вночі від -4 до -10°C, вдень – близько 0…-6°C, додала синоптикиня.
Попередження про туман
За словами експертки, починаючі від 20 грудня по всій території України спостерігатимуться тумани.
– Тумани зберігатимуться по всій території України, особливо в нічні та ранкові години. Слабкий вітер і стабільні повітряні маси зумовлюють одноманітну і спокійну погоду, – підсумувала Наталія Птуха.
Раніше Факти ICTV розповіли, якою буде погода у січні 2026 року. Детальніше про це – читайте у матеріалі.