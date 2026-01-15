Рада усиливает роль украинского языка и предлагает обновленное правописание
- Верховная Рада приняла постановление для усиления роли украинского языка в государстве.
- Документ предлагает обновленное правописание и единый шрифт для государственных документов.
- Постановление содержит рекомендации для госорганов по развитию языковой среды.
Верховная Рада приняла постановление, направленное на усиление роли украинского языка в государстве.
Документ содержит рекомендации для госорганов, СМИ и предложение утвердить новое украинское правописание.
Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.
Постановление №14334 Об усилении роли украинского языка
Постановление №14334 Об усилении роли украинского языка в утверждении Украинского государства предусматривает несколько ключевых направлений:
- усиление статуса украинского языка — увеличение роли языка во всех сферах государственной жизни, включая законодательство, образование и СМИ;
- улучшение языкового качества законодательства — анализ и совершенствование текстов законов для устранения калек, русизмов и чужой языковой логики;
- обновление правописания и национальный шрифт — утверждение нового украинского правописания и создание единого шрифта для законов и государственных документов;
- укрепление языковой среды — развитие украиноязычного контента и образования, противодействие пророссийским нарративам, поддержка украинского языка в семьях и обществе.
Отмечается, что постановление не является законом, но определяет принципы и рекомендации для государственных институтов по реализации языковой политики.
Ранее председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук, один из авторов проекта, представил документ парламентскому Комитету по вопросам гуманитарной и информационной политики.
По его словам, такая инициатива необходима для дальнейшего развития государственного языка в юридической и научной сферах.
Правописание должны согласовать до 1 марта 2026 года после консультаций с правительством и научными институтами.