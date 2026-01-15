Верховная Рада приняла постановление, направленное на усиление роли украинского языка в государстве.

Документ содержит рекомендации для госорганов, СМИ и предложение утвердить новое украинское правописание.

Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

Постановление №14334 Об усилении роли украинского языка

Постановление №14334 Об усилении роли украинского языка в утверждении Украинского государства предусматривает несколько ключевых направлений:

усиление статуса украинского языка — увеличение роли языка во всех сферах государственной жизни, включая законодательство, образование и СМИ;

улучшение языкового качества законодательства — анализ и совершенствование текстов законов для устранения калек, русизмов и чужой языковой логики;

обновление правописания и национальный шрифт — утверждение нового украинского правописания и создание единого шрифта для законов и государственных документов;

укрепление языковой среды — развитие украиноязычного контента и образования, противодействие пророссийским нарративам, поддержка украинского языка в семьях и обществе.

Отмечается, что постановление не является законом, но определяет принципы и рекомендации для государственных институтов по реализации языковой политики.

Ранее председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук, один из авторов проекта, представил документ парламентскому Комитету по вопросам гуманитарной и информационной политики.

По его словам, такая инициатива необходима для дальнейшего развития государственного языка в юридической и научной сферах.

Правописание должны согласовать до 1 марта 2026 года после консультаций с правительством и научными институтами.