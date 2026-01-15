Верховна Рада ухвалила постанову, спрямовану на посилення ролі української мови в державі.

Документ містить рекомендації для держорганів, медіа та пропозицію затвердити новий український правопис.

Про це повідомляють на Сайті Верховної Ради.

Постанова №14334 Про посилення ролі української мови

Постанова №14334 Про посилення ролі української мови в утвердженні Української держави передбачає кілька ключових напрямів:

посилення статусу української мови – збільшення ролі мови у всіх сферах державного життя, включно з законодавством, освітою та медіа;

поліпшення мовної якості законодавства – аналіз та вдосконалення текстів законів для усунення кальок, русизмів і чужої мовної логіки;

оновлення правопису та національний шрифт – затвердження нового українського правопису та створення єдиного шрифту для законів і державних документів;

зміцнення мовного середовища – розвиток українськомовного контенту та освіти, протидія проросійським наративам, підтримка української мови у сім’ях та суспільстві.

Зазначається, що постанова не є законом, але окреслює принципи та рекомендації для державних інституцій щодо реалізації мовної політики.

Раніше голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, один із авторів проєкту, презентував документ парламентському Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики.

За його словами, така ініціатива є необхідною для подальшого розвитку державної мови в правничій та науковій сферах.

Правопис мають узгодити до 1 березня 2026 року після консультацій з урядом і науковими інституціями.