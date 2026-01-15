Рада посилює роль української мови та пропонує оновлений правопис
- Верховна Рада ухвалила постанову для посилення ролі української мови у державі.
- Документ пропонує оновлений правопис та єдиний шрифт для державних документів.
- Постанова містить рекомендації для держорганів щодо розвитку мовного середовища.
Верховна Рада ухвалила постанову, спрямовану на посилення ролі української мови в державі.
Документ містить рекомендації для держорганів, медіа та пропозицію затвердити новий український правопис.
Про це повідомляють на Сайті Верховної Ради.
Постанова №14334 Про посилення ролі української мови
Постанова №14334 Про посилення ролі української мови в утвердженні Української держави передбачає кілька ключових напрямів:
- посилення статусу української мови – збільшення ролі мови у всіх сферах державного життя, включно з законодавством, освітою та медіа;
- поліпшення мовної якості законодавства – аналіз та вдосконалення текстів законів для усунення кальок, русизмів і чужої мовної логіки;
- оновлення правопису та національний шрифт – затвердження нового українського правопису та створення єдиного шрифту для законів і державних документів;
- зміцнення мовного середовища – розвиток українськомовного контенту та освіти, протидія проросійським наративам, підтримка української мови у сім’ях та суспільстві.
Зазначається, що постанова не є законом, але окреслює принципи та рекомендації для державних інституцій щодо реалізації мовної політики.
Раніше голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, один із авторів проєкту, презентував документ парламентському Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики.
За його словами, така ініціатива є необхідною для подальшого розвитку державної мови в правничій та науковій сферах.
Правопис мають узгодити до 1 березня 2026 року після консультацій з урядом і науковими інституціями.