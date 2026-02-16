Генеральный директор StarLightMedia Александр Богуцкий подчеркнул важность формирования новой культуры в отношении общества к ветеранам и ветеранкам.

Об этом он сказал на главной ежегодной встрече сообщества компаний-подписантов Принципов бизнеса, дружественного к ветеранам. Мероприятие состоялось 12 февраля в Киеве.

Богуцкий об изменении отношения к ветеранам

СЕО Starlight Media убежден, что общество должно видеть новых лидеров в людях, которые защитили наше государство и вернулись к мирной жизни.

— Мы должны инвестировать в имидж ветеранов и ветеранок как людей, которые любят эту страну, которые ее шьют, которые своей мудростью и примером вдохновят других делать правильные вещи. Я хотел бы, чтобы наша компания в производстве продуктов, сериалов, кино всегда несла историю о новом обществе, о ветеранах как людях, которые могут сделать его лучше, о новом партнерстве, о внедрении новых бизнесов, об этой невероятной дружбе, которая рождается между ветеранами и ветеранками, людьми, которые служат вместе, — сказал он.

По словам Александра Богуцкого, Украина уже очень близка к членству в Европейском Союзе, и ЕС нужна наша энергия, уверенность и сила.

— Самая амбициозная цель – это новая культура. Культура улыбающейся нации, которая не прячет глаз, которая уверенно смотрит вперед, с культурой памяти. Потому что вот эта уверенность, к сожалению, обретена ценой гибели наших украинцев и украинок, — добавил гендиректор StarLightMedia.

