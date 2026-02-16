Генеральний директор StarLightMedia Олександр Богуцький наголосив на важливості формування нової культури у ставленні суспільства до ветеранів і ветеранок.

Про це він сказав на головній річній зустрічі спільноти компаній-підписантів Принципів бізнесу, дружнього до ветеранів. Захід відбувся 12 лютого у Києві.

Богуцький про зміну ставлення до ветеранів

СЕО Starlight Media переконаний, що суспільство має бачити нових лідерів у людях, які захистили нашу державу і повернулися до мирного життя.

– Ми повинні інвестувати в імідж ветеранів і ветеранок як людей, які люблять цю країну, які її шиють, які своєю мудрістю та прикладом надихнуть інших робити правильні речі. Я хотів би, щоб наша компанія у виробництві продуктів, серіалів, кіно завжди несла історію про нове суспільство, про ветеранів як людей, які можуть його зробити кращим, про нове партнерство, про запровадження нових бізнесів, про цю неймовірну дружбу, яка народжується між ветеранами і ветеранками, людьми, які служать разом, – сказав він.

За словами Олександра Богуцького, Україна вже дуже близько до членства в Європейському Союзі, і ЄС потрібна наша енергія, впевненість і сила.

– Найамбітніша ціль – це нова культура. Культура усміхненої нації, яка не ховає очей, яка впевнено дивиться вперед, з культурою пам’яті. Тому що ось ця впевненість, на жаль, здобута ціною загибелі наших українців і українок, – додав гендиректор StarLightMedia.

