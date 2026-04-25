За останні роки українці звикли до новин про оголошення повітряної тривоги, запуски крилатих ракет, активацію стратегічної та тактичної авіації.

Факти ICTV дізнавалися, чим відрізняється тактична авіація від стратегічної та яку загрозу вони несуть під час активації.

Авіація: різниця між тактичною та стратегічною

– Із самої назви можна зрозуміти, що тактична авіація вирішує якісь локальні, тактичні завдання, а стратегічна – стратегічного значення, тобто значно більші відстані, потужніша зброя тощо, – розповів Фактам ICTV військовий експерт Олександр Коваленко.

Тактична — різновид військової авіації у більшості держав світу. Вона призначена для ведення бойових дій на певній території (на суші, морі та у повітрі), де збройні сили виконують якесь стратегічне завдання.

У радянських ВПС тактичну авіацію називали фронтовою. Зазвичай тактична авіація активується для підтримки дій сухопутних військ та завдання ударів ракетами.

Стратегічна — різновид військової авіації, яка призначена для ураження об’єктів стратегічного тилу противника, знищення найважливіших об’єктів на території ворога, стратегічного перекидання військ та сил, а також ведення стратегічної розвідки.

На озброєнні стратегічної авіації перебувають важкі та середні бомбардувальники, оснащені авіаційними ракетами “повітря-земля” та авіаційними бомбами у звичайному та ядерному спорядженні, а також стратегічні літаки-розвідники та літаки-заправники.

Простими словами, тактична авіація – це винищувачі, штурмовики, бомбардувальники та вертольоти армійської авіації, які виконують завдання безпосередньо у районі ведення бойових дій. Стратегічна авіація – літаки, що можуть здійснювати пуски ракет поза межами арени бойових дій, з великої дистанції.

До тактичної авіації РФ належать:

– Авіація тактичного призначення – це легкі винищувачі або бомбардувальники, які виконують завдання в обмеженому радіусі дії, – каже Коваленко.

За словами експерта, до стратегічної авіації РФ, можна віднести:

– Це саме та авіація, яка здійснює пуски крилатих ракет із великих відстаней, – додає Коваленко.

Яку небезпеку несе тактична та стратегічна авіація під час активації

Усі неодноразово чули в новинах про небезпеку ракетного удару у звʼязку з підняттям у повітря стратегічної авіації. Так воно і відбувається.

Ворог активує стратегічну авіацію тоді, коли хоче атакувати Україну своїми ракетами.

До стратегічної авіації належать літаки, що можуть здійснювати пуски ракет поза межами України, з великої дистанції. Тому ворог підіймає стратегічну авіацію у повітряному просторі РФ.

Відповідно, стратегічна авіація несе небезпеку ракетних ударів переважно для мирного населення. Наприклад, 14 січня 2023 року російські війська завдали ракетного удару по Дніпру зі стратегічної авіації.

Тоді ракета Х-22, яку запустили зі стратегічного бомбардувальника Ту-22М3 з району Азовського моря, влучила у багатоповерховий житловий будинок.

Також активація стратегічних літаків може свідчити про розвідувальні дії ворога.

– Стратегічна авіація виконує складніші завдання, ніж тактична. Наприклад, стратегічні літаки можуть навіть нести ядерну зброю, – додає військовий експерт.

