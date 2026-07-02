У Украине едва ли не ежедневно раздаются сигналы воздушной тревоги. Большинство украинцев уже привыкли к неприятному сигналу, а кто-то вообще прекратил обращать на него внимание.

Воздушная тревога стала частью нашей жизни, однако не стоит забывать, что именно она оповещает о вероятной опасности — прилете вражеской ракеты.

Факты ICTV разбирались, сколько есть времени, чтобы спрятаться после воздушной тревоги, как место запуска влияет на время прилета ракеты и сколько в среднем летят различные типы крылатых ракет.

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Как работает воздушная тревога

Всех интересует, кто именно включает сигнал тревоги, или это происходит автоматически, а как вообще узнают, что нужно ее включить в определенном регионе?

В общем, выявление угрозы с воздуха в Украине — работа радиолокационных подразделений Воздушных сил ВСУ.

Именно они фиксируют все вражеские воздушные цели как в Украине, так и далеко за ее пределами.

Подразделения имеют специальные радары слежения. Когда на них появляется вражеский летательный объект, направляющийся в сторону Украины, дается команда Воздух.

Дежурный Воздушных сил ВСУ сразу звонит по спецсвязи и передает соответствующую команду.

После этого сирену включают местные власти. Воздушную тревогу включают по факту взлета ракеты, то есть понятно лишь ее ориентировочное направление.

Именно в этом направлении и включают сигнал тревоги по областям. К сожалению, определить точное место ее прилета очень сложно.

Сколько летят различные типы ракет

Россия выпускает по территории Украины баллистические и крылатые ракеты. Чаще всего в отчетах Генштаба фигурируют несколько типов ракет:

Искандер-М

Точка-У

Калибр

Оникс

Искандер-К — крылатая наземного базирования;

ракеты Х-101 и Х-555 — крылатые воздушного базирования.

В общем, вероятное время прилета ракеты после воздушной тревоги — от 10 до 30 мин.

Военно-политический эксперт Александр Коваленко отмечает, что на время прилета ракет от их запуска влияют несколько факторов — место, с которого выпущена, скорость и тип ракеты, а также координаты цели.

— Нужно понимать, что есть разные места базирования, из которых выпускают крылатые ракеты. От этого и зависит, сколько нужно времени, чтобы среагировать не только гражданам, но и ПВО. Также важный фактор — тип ракеты, который используют против того или иного города, потому что у разных ракет разная скорость полета, структура, концепция использования, — отмечает Коваленко.

Чаще всего Россия выпускает ракеты со своей территории, с территории временно оккупированного Крыма, из акватории Черного моря.

— Из временно оккупированного Крыма РФ обстреливает Одессу и область ракетами П-800 Оникс. Эти ракеты запускаются с береговых комплексов, их максимальная скорость — 3000 км/ч, а до Одессы расстояние почти 200 км. То есть ракета долетит за минуты, — говорит военный эксперт.

Бывают случаи, когда ПВО реагируют на ракеты быстрее, чем сигнал воздушной тревоги.

Именно поэтому мы не всегда слышим тревогу, когда выпускается ракета. Стоит отметить, что воздушная тревога — это лишь предупредительный сигнал возможной угрозы.

Наилучшая ситуация на реагирование ракет в Центральной, Южной и Западной Украине. Александр Коваленко объясняет, поскольку расстояние больше — у ПВО есть больше времени, чтобы перехватить и сбить ракету.

— Для центральных регионов РФ пыталась использовать крылатые ракеты Калибр и Х-101. Они имеют сверхзвуковую скорость, однако их часто замечают. Пока они находятся в нашем воздушном пространстве, их фиксируют и сбивают. То есть дальние районы Украины имеют больше времени, чтобы обеспечить безопасность граждан, — говорит эксперт.

Поэтому от ракетных ударов России больше всего страдают прифронтовые и приграничные регионы Украины.

Угадать, какую ракету будет выпускать РФ, невозможно, поэтому угроза остается для каждого региона Украины.

Таким образом, не стоит пренебрегать предупредительными сигналами, после общей тревоги лучше сразу спуститься в укрытие.

Сколько времени летит Орешник до Киева

Эксперт информационно-консалтингового агентства Defense Express Иван Киричевский в комментарии Фактам ICTV объяснил, что рассчитать точный маршрут полета такой ракеты заранее невозможно. По его словам, Орешник не двигается к цели прямой линией.

Специалист отмечает, что это баллистическая ракета средней дальности, траектория которой формируется при полете и зависит от ряда технических факторов и параметров запуска. Именно поэтому заранее определить, по какому маршруту она будет лететь, невозможно.

В то же время, основываясь на уже известных случаях применения такого вооружения, можно говорить об ориентировочном времени подлета. Как рассказал Иван Киричевский, ранее подобные ракеты преодолевали расстояние до украинских городов примерно через 15 минут.

По словам эксперта, именно такое минимальное время можно брать за ориентир и для возможного удара по Киеву при запуске ракеты из района Капустиного Яра.

Как уточнил Киричевский, в ходе предварительных атак аналогичное время полета фиксировали во время ударов в направлении Львова, Днепра и Белой Церкви.

В то же время эксперт предостерегает, что к моменту запуска невозможно достоверно определить, какой именно населенный пункт станет потенциальной целью ракеты. Поэтому какие-либо предположения относительно конкретного направления удара до появления соответствующей информации остаются только версиями.

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