В Україні чи не щодня лунають сигнали повітряної тривоги. Більшість українців вже звикли до неприємного сигналу, а хтось взагалі припинив звертати на нього увагу.

Повітряна тривога стала частиною нашого життя, проте не варто забувати, що саме вона сповіщає про ймовірну небезпеку — приліт ворожої ракети.

Факти ICTV розбиралися, скільки часу мають українці, щоби сховатися після повітряної тривоги, як місце запуску впливає на час прильоту ракети та скільки в середньому летять різні типи крилатих ракет.

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Як працює повітряна тривога

Усіх цікавить, хто саме вмикає сигнал тривоги, чи це відбувається автоматично, а як взагалі дізнаються, що потрібно її увімкнути у певному регіоні?

Загалом виявлення загрози з повітря в Україні — робота радіолокаційних підрозділів Повітряних сил ЗСУ.

Саме вони фіксують усі ворожі повітряні цілі як в Україні, так і далеко за її межами.

Підрозділи мають спеціальні радари стеження. Коли на них з’являється ворожий літальний об’єкт, що прямує в бік України, дається команда Повітря.

Черговий Повітряних сил ЗСУ одразу телефонує по спецзв’язку та передає відповідну команду.

Після цього сирену вмикає місцева влада. Повітряну тривогу вмикають за фактом зльоту ракети, тобто зрозумілий лише її орієнтовний напрямок.

Саме у цьому напрямку і вмикають сигнал тривоги по областях. На жаль, визначити точне місце її прильоту дуже складно.

Скільки летять різні типи ракет

Росія випускає по території України балістичні та крилаті ракети. Найчастіше у звітах Генштабу фігурують кілька типів ракет:

Іскандер-М

Точка-У

Калібр

Онікс

Іскандер-К — крилата наземного базування;

ракети Х-101 та Х-555 — крилаті повітряного базування.

Загалом, ймовірний час прильоту ракети після повітряної тривоги — від 10 до 30 хв.

Військово-політичний експерт Олександр Коваленко зазначає, що на час прильоту ракет від їхнього запуску впливають кілька факторів — місце, з якого випущена, швидкість та тип ракети, а також координати цілі.

— Потрібно розуміти, що є різні місця базування, з яких випускають крилаті ракети. Від цього і залежить, скільки потрібно часу, щоб зреагувати не лише громадянам, а й ППО. Також важливий фактор – тип ракети, який використовують проти того чи іншого міста, бо у різних ракет різна швидкість, структура польоту, концепція використання, — зазначає Коваленко.

Найчастіше Росія випускає ракети зі своєї території, з території тимчасово окупованого Криму, з акваторії Чорного моря.

— З тимчасово окупованого Криму РФ обстрілює Одесу та область ракетами П-800 Онікс. Ці ракети запускаються з берегових комплексів, їхня максимальна швидкість — 3000 км/год, а до Одеси відстань майже 200 км. Тобто ракета долетить за хвилини, — каже військовий експерт.

Бувають випадки, коли ППО реагують на ракети швидше, ніж сигнал повітряної тривоги.

Саме тому ми не завжди чуємо тривогу, коли випускається ракета. Варто зазначити, що повітряна тривога — це лише попереджувальний сигнал можливої загрози.

Найкраща ситуація на реагування ракет у Центральній, Південній та Західній Україні. Олександр Коваленко пояснює, оскільки відстань більша — у ППО є більше часу, щоб перехопити та збити ракету.

— Для центральних регіонів України РФ намагалася використовувати крилаті ракети Калібр та Х-101. Вони мають надзвукову швидкість, проте їх часто помічають. Поки вони знаходяться в нашому повітряному просторі, їх фіксують та збивають. Тобто дальні райони України мають більше часу, щоб забезпечити безпеку громадян, — каже експерт.

Тому від ракетних ударів Росії найбільше потерпають прифронтові та прикордонні регіони України.

Вгадати, яку ракету буде випускати РФ, неможливо, тому загроза залишається для кожного регіону України.

Тож не варто нехтувати попереджувальними сигналами, після загальної тривоги краще одразу спуститися в укриття.

Скільки часу летить Орєшнік до Києва

Експерт інформаційно-консалтингової агенції Defense Express Іван Киричевський у коментарі Фактам ICTV пояснив, що розрахувати точний маршрут польоту такої ракети наперед неможливо. За його словами, Орєшнік не рухається до цілі прямою лінією.

Фахівець зазначає, що це балістична ракета середньої дальності, траєкторія якої формується під час польоту та залежить від низки технічних факторів і параметрів запуску. Саме тому заздалегідь визначити, яким маршрутом вона летітиме, неможливо.

Водночас, спираючись на вже відомі випадки застосування такого озброєння, можна говорити про орієнтовний час підльоту. Як розповів Іван Киричевський, раніше подібні ракети долали відстань до українських міст приблизно за 15 хвилин.

За словами експерта, саме такий мінімальний час можна брати за орієнтир і для можливого удару по Києву у разі запуску ракети з району Капустиного Яру.

Як уточнив Киричевський, під час попередніх атак аналогічний час польоту фіксували під час ударів у напрямку Львова, Дніпра та Білої Церкви.

Водночас експерт застерігає, що до самого моменту запуску неможливо достовірно визначити, який саме населений пункт стане потенційною ціллю ракети. Тому будь-які припущення щодо конкретного напрямку удару до появи відповідної інформації залишаються лише версіями.

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