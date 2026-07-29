Во время планирования поездки за границу нужно помнить о таможенном контроле.

Существуют продукты, которые категорически запрещено вывозить за пределы страны, поэтому во время пересечения границы работники таможенной службы могут их конфисковать.

Какую еду нельзя перевозить через границу? Можно ли перевозить закрутки через границу — узнавали Факты ICTV.

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Что можно перевозить через границу

Через границу разрешено провозить любую пищу, готовую к употреблению в виде блюда, но ее суммарный вес не должен превышать 2 кг на одного человека.

А вот строго запрещено перевозить:

молоко и молочную продукцию (сыры, кисломолочные продукты, консервы, например, сгущенное молоко, тоже могут конфисковать);

и молочную продукцию (сыры, кисломолочные продукты, консервы, например, сгущенное молоко, тоже могут конфисковать); мясо (свежеее) и любые мясные изделия, колбасы (в виде бутерброда можно), сало, сосиски;

(свежеее) и любые мясные изделия, колбасы (в виде бутерброда можно), сало, сосиски; консервы (домашние или магазинные на мясной основе).

Другие продукты перевозить можно, но в ограниченном количестве.

Например, икру можно перевезти лишь 125 г на человека, свежие овощи и фрукты — до 5 кг, шоколад — лишь несколько плиток, мед — 2 кг, яйца и яичные изделия — до 2 кг, кофе — до 500 г, а чай — до 100 г на человека, торты, конфеты, выпечка — до 2 кг. Морепродукты и рыба — до 5 кг.

Также разрешено перевозить в ограниченном количестве:

сигареты и стики — две пачки; электронные сигареты — 2 шт; жидкости для электронных сигарет — до 10 мл; сигары — 10 шт; табак — 50 г.

Но не все сразу, подробнее здесь.

Алкоголь — 5 л пива, 1 л крепких напитков (свыше 22% спирта), слабоалкогольные изделия (до 22% спирта) — 2 л.

Детского питания разрешено иметь — до 2 кг. Питание для собак и кошек — до 2 кг (если животное также пересекает границу).

Что касается домашних закруток, то прямого запрета нет. Однако таможенник может по своему усмотрению решить — разрешить перевозку или конфисковать.

Поскольку банки с помидорами или огурцами могут выглядеть подозрительно (возможно, вы положили запрещенный предмет внутрь), вашу консервацию могут забрать.

Лучше не рисковать и не брать с собой консервацию. Но вы можете переложить ее в контейнер для еды. В таком виде таможенники могут не изъять закрутки. Но тут как повезет.

А вот варенье перевозить можно.

Помните, что мясную и молочную консервацию перевозить строго запрещено.

Источник : Государственная таможенная служба

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