Під час планування поїздки за кордон потрібно пам’ятати про митний контроль.

Існують продукти, які категорично заборонено вивозити за межі країни, тому під час перетину кордону працівники митної служби можуть їх конфіскувати.

Яку їжу не можна перевозити через кордон? Чи можна перевозити закрутки через кордон – дізнавалися Факти ICTV.

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Що можна перевозити через кордон

Через кордон дозволено перевозити будь-яку їжу, готову до вживання у вигляді страви, але її сумарна вага не повинна перевищувати 2 кг на одну людину.

А от суворо заборонено перевозити:

молоко і молочну продукцію (сири, кисломолочні продукти, консерви, в яких є молочний продукт, наприклад, згущене молоко, теж можуть конфіскувати);

і (сири, кисломолочні продукти, консерви, в яких є молочний продукт, наприклад, згущене молоко, теж можуть конфіскувати); м’ясо (свіже) і будь-які м’ясні вироби, ковбаси (у вигляді бутерброду можна), сало, сосиски;

(свіже) і будь-які м’ясні вироби, ковбаси (у вигляді бутерброду можна), сало, сосиски; консерви (домашні чи магазинні на м’ясній основі).

Інші продукти перевозити можна, але в обмеженій кількості. Наприклад, ікру можна перевезти лише 125 г на людину, свіжих овочів та фруктів – до 5 кг, шоколад – лише кілька плиток, мед – до 2 кг, яйця та яєчні вироби – до 2 кг, кава – до 500 г, а чай – до 100 г на людину, торти, цукерки, випічка — до 2 кг. Морепродукти та риба — до 5 кг.

Також дозволено перевозити в обмеженій кількості:

цигарки та стіки — дві пачки; електронні цигарки — 2 шт.; рідини для електронних сигарет — до 10 мл; сигари — 10 шт.; тютюн — 50 г.

Але не все одразу, детальніше тут.

Алкоголь — 5 л пива, 1 л міцних напоїв (понад 22% спирту), слабоалкогольні вироби (до 22% спирту) — 2 л.

Дитячого харчування дозволено мати — до 2 кг. Харчування для собак та котів — до 2 кг (якщо тварина також перетинає кордон).

Що стосується домашніх закруток, то прямої заборони немає. Проте митник може на власний розсуд конфіскувати чи дозволити перевезення закруток.

Оскільки банки з помідорами чи огірками можуть виглядати підозріло (можливо, ви поклали заборонений предмет всередину), вашу консервацію можуть забрати. Тому краще не ризикувати та не брати з собою закрутки. Але ви можете перекласти їх у контейнер для їжі. У такому вигляді митники можуть не вилучити консервацію. Але тут як пощастить.

А от варення перевозити можна.

Пам’ятайте, що м’ясну та молочну консервацію перевозити суворо заборонено.

Джерело : Державна митна служба

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