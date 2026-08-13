Тактика России относительно ракетных ударов по Украине за время полномасштабной войны изменилась. Сейчас российские войска все чаще прибегают к террору мирного населения.

Они наносят удары по жилым кварталам, многоэтажкам и другой гражданской застройке. При этом меняется и сам подход к использованию ракетного арсенала.

На возможности российского ракетного производства оказывают влияние санкции, дефицит отдельных компонентов, необходимость искать альтернативные комплектующие и значительные затраты на производство высокоточного оружия.

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Москва пытается компенсировать эти ограничения наращиванием выпуска тех ракет, для которых имеет достаточное количество компонентов и производственных мощностей.

Поэтому в 2026 году Россия все больше концентрируется на отдельных видах вооружения, которые может производить в больших количествах и регулярно применять для ударов по Украине.

Какие ракеты есть у России и на производстве какого вооружения сосредотачивается Москва, читайте в материале Фактов ICTV.

Виды ракет, используемые Россией

Россия имеет широкий спектр ракетного вооружения, от хранившихся на складах десятилетиями советских ракет до современных систем, производство которых продолжается уже во время войны. В российской армии есть крылатые, баллистические и аэробалистические ракеты разного назначения.

Виды ракет, которые использует РФ в войне против Украины:

Среди самых известных можно выделить Искандер-М Искандер-К

Также РФ регулярно применяет морские крылатые ракеты Калибр

К воздушному компоненту относятся Х-101 Х-555

Отдельную категорию представляют тяжелые ракеты советского производства Х-22

Для ударов используются и аэробалистические Х-47М2 Кинжал

Помимо собственного производства Россия использует ракеты, полученные от союзников. В первую очередь речь идет о северокорейских баллистических KN-23

К российскому арсеналу также относятся Оникс и Циркон

Виды ракет, которые использует РФ чаще всего

Российский ракетный арсенал постоянно меняется. Частота внедрения разных типов орудия зависит от запасов, темпов производства, наличия комплектующих и того, считает ли Москва конкретную ракету эффективной.

В 2026 году заметно выросло использование баллистических ракет. По данным украинской разведки, в июле РФ применила 198 баллистических и гиперзвуковых ракет. Среди них были ракеты 9М723 комплекса Искандер-М, ракеты РМ-48У, запускаемые с С-400, а также Цирконы.

Для сравнения, в апреле Россия применила 61 баллистическую ракету, в мае 107, а в июне 134. То есть, за несколько месяцев интенсивность использования такого вооружения существенно возросла.

Отдельно в июле российские войска применили 153 крылатых ракет Х-101, Калибр и Х-32. Это один из самых высоких показателей за время полномасштабной войны.

Какие ракеты использует Россия против Украины: что изменилось

В 2026 году Москва вынуждена пересматривать приоритеты в производстве ракет. Россия старается не просто производить как можно больше разных типов вооружения, а сосредотачивать ресурсы на тех ракетах, для которых имеет достаточное количество комплектующих и которые может выпускать серийно.

По данным ГУР, российская оборонная промышленность в целом выполняет месячные планы по производству основных типов ракет на 110-120%. В июле план по Х-101 выполнили на 140%, Калибров на 111%, а Х-35 на 200%.

Показательно производство Х-101, ведь при плане в 72 ракеты в месяц в июле Россия изготовила 87. По Калибрам план составлял 26 единиц, а фактический выпуск 29.

Однако Россия не может все равно активно развивать все ракетные программы. Дефицит компонентов, производственные возможности и экономия ресурсов заставляют Москву перераспределять их между различными видами вооружения.

Россия снижает ставку на отдельные ракеты

Одним из примеров такого перераспределения стала ракета Х-32. Это модернизированная версия советской Х-22. По данным украинской разведки, с апреля Россия приостановила ее серийное производство и применение.

Москва пыталась повысить точность Х-32, однако результаты боевого применения не соответствовали ожиданиям. Поэтому ракету снова отправили на доработку.

Похожая ситуация, по оценке ГУР, возникла и с кинжалами. Украинская разведка указывает на проблемы точности части таких ракет. Высвободившиеся при пересмотре этих программ ресурсы могут использоваться для производства других баллистических ракет.

Наибольшее внимание Россия сейчас уделяет ракетам 9М723 для Искандер-М. По данным ГУР, российский план производства составляет около 60 таких ракет в месяц, а в июле изготовили 65.

Также РФ производит ракету РМ-48У, запускаемую из комплексов С-400 по наземным целям. На август российский план производства таких ракет составлял около 40 единиц, а запас оценивался примерно в 400 ракет.

Цирконы и Ониксы: Россия уже выполнила годовой план

Отдельно Россия наращивает производство Цирконов и Ониксов. По данным ГУР, всего за семь месяцев 2026 года российские предприятия изготовили 33 Циркона и 60 Ониксов.

Итак, уже к началу августа РФ выполнила определенный государственным оборонным заказом годовой план по производству этих ракет.

Это важно еще и потому, что оба типа вооружения изначально создавались как противокорабельные ракеты. После модернизации Россия принялась использовать их для ударов по наземным целям. То есть Москва не только тратит старые запасы, но продолжает адаптировать имеющиеся ракетные системы под задачи войны против Украины.

Сколько ракет Россия получает от Северной Кореи

Собственное производство не является единственным источником ракет для российской армии. Москва продолжает получать баллистические ракеты от Северной Кореи.

По данным украинской разведки, КНДР передала России новую партию из 40 ракет KN-23 и KN-24 вместе с персоналом. В общей сложности с конца 2023 года, по оценкам ГУР, Пхеньян мог передать Москве около 150 таких ракет.

Более того, Россия рассматривает возможность развертывания вблизи Украины отдельного северокорейского ракетного подразделения. Речь идет об участии около 90 военнослужащих КНДР в составе российской ракетной бригады в Воронежской области.

Северокорейские KN-23 и KN-24 являются баллистическими ракетами, которые по ряду характеристик близки российским Искандерам. Их использование дает Москве возможность пополнять запас баллистического вооружения без нагрузки на собственное производство.

Почему Россия меняет ракетную тактику

В 2026 году видно, что Россия пытается приспособить ракетную кампанию к своим реальным производственным возможностям. Для Москвы важно иметь не просто технологически сложную ракету, а оружие, которое можно стабильно производить в больших количествах.

Именно поэтому одновременно происходит несколько процессов:

Россия наращивает производство Искандеров, Х-101 и Калибров, продолжает выпуск Цирконов и Ониксов, получает баллистические ракеты от КНДР.

Пересматривает отдельные дорогостоящие или проблемные ракетные программы.

Попадания в жилые дома, гаражи и гражданскую инфраструктуру становятся частью массированных атак. Поэтому вопрос заключается не только в том, какие ракеты есть у России, но и в том, какие из них она способна производить в больших масштабах и какими темпами может пополнять использованные запасы.

Эксперт объяснил, почему Россия меняет тактику

Россия меняет подход к ракетным ударам по Украине и вместо того, чтобы тратить дорогие баллистические ракеты Искандер-М на каждую атаку, она все чаще использует ракеты от комплексов С-400. Авиационный эксперт Валерий Романенко объяснил, что такая тактика дает российской армии сразу несколько преимуществ.

Она позволяет беречь запасы Искандеров, использовать большое количество оставшихся на складах старых ракет, а также усложнять работу украинской ПВО.

По словам эксперта, еще в начале полномасштабной войны у России было около 8 тыс. ракет к комплексам С-300. Значительную часть этого запаса россияне до сих пор могут использовать даже при длительном применении ракет в войне.

Москва нашла способ увеличить количество подобных боеприпасов. Ведь обучающие ракеты для С-400 переоборудуют, устанавливая боевую часть и GPS-навигацию. В результате получают относительно дешевое оружие, которое можно использовать вместо части более дорогих баллистических ракет.

Есть и другая причина, почему россияне заинтересованы именно в таком оружии. Ракета С-400 летит по более низкой траектории, поэтому украинские радары могут обнаружить ее позже, чем первоначально поднимающийся на значительную высоту Искандер. Поэтому у ПВО остается меньше времени на реакцию.

— Она не летит по классической баллистической траектории, остается управляемой и способна выполнять маневры. Именно поэтому даже комплексам Patriot сбивать такие цели непросто, — добавил Романенко.

Россия дополнительно сокращает время подлета, размещая комплексы С-400 ближе к украинской границе. По оценке эксперта, если пусковые установки Искандеров обычно располагают на расстоянии около 50-70 км от линии боевого столкновения, то С-400 могут подтягивать примерно на 30 км до границы.

Следовательно, изменение русской тактики имеет вполне практическое объяснение. Москва пытается тратить меньше дорогих ракет, одновременно используя большие запасы старого вооружения и удешевленные варианты ракет С-400.

Такие удары создают дополнительную нагрузку на украинскую ПВО. Для России это способ увеличить количество ракетных атак, не тратя на каждый удар самые ценные боеприпасы из своего арсенала.

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