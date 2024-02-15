Анна Голішевська, редакторка стрічки
KN-23: що відомо про ракету з КНДР, яку Росія застосовує проти України
Під час масованого удару 15 лютого РФ могла атакувати Україну північнокорейськими ракетами КN-23, уламки яких вже знаходили в Україні.
Такі дані озвучив у коментарі журналістам речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.
Що відомо про ракети KN-23 та в чому їх особливість
KN-23 вперше випробували у 2017 році. Має доволі хорошу дальність дії – до 700 кілометрів. Їх називають одними з найновіших у складі ракетних військ КНДР. Ще у 2018 році Північна Корея під час військового параду розповіла та показала нову пускову установку з ракетами.
За концепцією вона прирівнювалася до російського Іскандера.
Відомо, що ця боєголовка була розроблена за сприяння Росії та Китаю. Однак оновлену версію вперше випробували у 2019 році.
KN-23: основні характеристики
- стартова маса – 3,4 тонни;
- бойова частина – 500 кг;
- дальність пуску – 690 км;
- габарити – 7,5 метра у довжину, 0,95 метра у діаметрі.
Джерело: Радіо Свобода
