Россия в последние месяцы регулярно атакует украинский бизнес. Под ударами оказываются сортировочные центры и склады Новой почты, склады с продуктами, магазины и торговые центры. За последнюю неделю российские атаки также повредили несколько эпицентров в разных городах Украины.

На опасность пребывания в крупных магазинах во время воздушной тревоги обращал внимание внештатный советник президента Украины по вопросам развития технологических направлений обороны Сергей Флеш. Он отметил, что после оглашения тревоги людям не стоит оставаться в торговом зале. Нужно поскорее покинуть помещение и пройти до укрытия. По его словам, на то, чтобы выйти из потенциально опасной зоны, имеется всего несколько минут.

Показательным примером является атака на Эпицентр в Николаеве. Российские дроны несколько раз ударили по торговому центру. В общей сложности было зафиксировано шесть попаданий. В результате атаки объект был уничтожен.

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Работает ли Эпицентр во время тревоги и что происходит с покупателями после объявления опасности, читайте в материале Фактов ICTV.

Закрывается ли Эпицентр во время тревоги

В компании объясняют, что во всех торговых центрах сети после объявления воздушной тревоги работники и покупатели покидают помещение. Людей просят пройти к ближайшему укрытию или другому безопасному месту.

Как работает Эпицентр во время тревоги:

О начале и завершении тревоги сообщает автоматизированная система. Объявления звучат на украинском и английском языках.

В Эпицентре отмечают, что система работает без участия человека, поэтому сигнал должен прозвучать сразу после получения сообщения.

Торговый центр прекращает обслуживание покупателей в залах на время опасности, а людей направляют к укрытию, а на кассах прекращают обслуживание. После отбоя работа возобновляется.

Если воздушная тревога застала вас в магазине, не стоит ждать завершения покупки или пытаться поскорее добраться до автомобиля. Прежде всего, нужно пройти в укрытие и оставаться там до отбоя.

Система запрограммирована сообщать не только о начале воздушной тревоги, но и о ее отбое.

Работает ли Эпицентр во время тревоги в Киеве

При опасности в столице находиться в торговом зале нельзя. Покупателей и персонал должны вывести в укрытие.

Это правило действует и в Киеве, и в других городах. Поэтому если возникает вопрос, работает ли Эпицентр во время тревоги в Полтаве, ответ такой же: после объявления опасности покупатели покидают торговый зал. Также организована работа сети во время тревоги в Виннице и других городах Украины.

— Жизнь — это самое главное. А на шопинг мы приглашаем сразу после отбоя воздушной тревоги, — отметили в Эпицентре на своей странице в Facebook.

В компании призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги и следовать указаниям работников.

Как работает Эпицентр во время тревоги в разных городах Украины: что изменится

Подход к воздушным тревогам в Украине меняется. Правительство решило разделить их по уровню угрозы, чтобы во время атак дронами не останавливать работу всего бизнеса там, где это позволяет ситуация безопасности.

Речь идет о двух уровнях. Желтый будут применять при атаке дронами. В таких условиях бизнес сможет продолжать работу, но только при соблюдении требований безопасности и наличии доступных укрытий для работников и посетителей.

Красный уровень будет означать более высокую опасность — в частности, ракетную или комбинированную атаку. В таком случае работу должны останавливать, а людей переводить в укрытие.

При этом новые правила не означают, что при каждой дроновой атаке все магазины или предприятия будут продолжать работать. Многое будет зависеть от конкретного объекта, его условий и возможности обеспечить безопасность людей.

Особенно это касается крупных торговых и складских помещений, где администрация должна оценивать риски и организовывать работу в соответствии с требованиями безопасности.

Правительство также дало бизнесу время на то, чтобы обеспечить работникам и посетителям доступ к укрытиям там, где с этим до сих пор есть проблемы.

Фото: Эпицентр

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