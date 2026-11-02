На официальное приложение Воздушная тревога была совершена кибератака вечером в воскресенье, 1 ноября.

В 22:47 в приложении появилось сообщение о якобы радиационной и химической опасности, а также об угрозе уличных боев в столице.

Впоследствии по всей территории Украины ввели красный уровень опасности на фоне вероятной ракетной атаки.

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Вместе с этим на телефоны граждан стали поступать сообщения на русском языке с предупреждениями о возможном применении РФ ракет типа Орешник и риске ядерного удара.

Информация об угрозе удара ракетой Орешник, химической или радиационной опасности и уличных боях в Киеве оказалась фейком. Об этом в комментарии РБК-Украина официально заявил начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Тем временем украинцы не заставили себя ждать с созданием десятков мемов на тему химической, радиационной или угрозы уличных боев. Собрали лучшие мемы об взломе приложения Воздушная тревога 1 ноября 2026 года — в материале Фактов ICTV.

Мемы о взломе приложения Воздушная тревога 1 ноября 2026

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