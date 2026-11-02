Орєшнік, радіація та бої в Києві: найкращі меми про злам додатка Повітряна тривога
Офіційний застосунок Повітряна тривога зазнав кібератаки увечері в неділю, 1 листопада.
О 22:47 у застосунку з’явилося повідомлення про нібито радіаційну та хімічну небезпеку, а також про загрозу вуличних боїв у столиці.
Згодом на всій території України запровадили червоний рівень небезпеки на тлі ймовірної ракетної атаки.
Разом із цим на телефони громадян почали надходити повідомлення російською мовою зі попередженнями про можливе застосування РФ ракет типу Орєшнік та ризик ядерного удару.
Інформація про загрозу удару Орєшніком, хімічну чи радіаційну небезпеку та вуличні бої в Києві виявилася фейком. Про це в коментарі РБК-Україна офіційно заявив начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.
Тим часом українці не забарилися зі створенням десятків мемів на тему хімічної, радіаційної чи загрози вуличних боїв. Зібрали найкращі меми про злам додатка Повітряна тривога 1 листопада 2026 – у матеріалі Фактів ICTV.